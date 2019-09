Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul, ministrul afacerilor interne, Andrei Nastase, anunta ca pe data de 21 septembrie, dupa ce se va intoarce din vizita planificata in Statele Unite ale Americii, se va lansa in campania electorala pentru functia de primar al municipiului Chisinau. Lansarea in campanie va avea loc la „Teatrul…

- Poeme de Vasile Petre Fati, Rodica Draghincescu, Caius Dobrescu, Paul Vinicius, Livia Stefan ori Florin Dumitrescu vor putea fi citite de calatori in ''Tramvaiul poeziei'', care va circula in Capitala pe linia 1, incepand de marti si pana pe 1 octombrie, in cadrul evenimentului ''Poezia…

- Sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci pica anual pe data de 14 septembrie pentru toti credinciosii crestini. Citeste cea mai frumoasa poezie, aparuta in 1924, care alina orice sufernta si intareste credinta in Dumnezeu.

- Sandra Stoicescu a nascut luni dimineata, 28 iulie, la o clinica privata din Capitala. Soțul prezentatoarei tv, Sergiu Constantinescu a facut publica pe contul de socializare, prima imagine cu Sara Maria. Prietenii virtuali i-au felicitat imediat și le-au urat sa fie fericiți și sa se bucure de micuța…

- Dragostea-i mai mare dupa fiecare impacare! Asta ne arata Bianca Dragusau si Alex Bodi, caci dupa nenumarate certuri si impacari, se iubesc mai mult de fiecare data cand mai dau o sansa relatiei. Cei doi porumbei au petrecut de mama focului intr-un club de fite din Capitala.

- Cantareți celebri de muzica ușoara s-au reunit, zilele trecute, la inaugurarea și sfințirea unui monument dedicat artiștilor care au contribuit, intr-un fel sau altul, la muzica militara. Pentru a se ridica la inalțimea momentului, unii dintre ei și-au comandat uniforme. Daniel Iordachioaie, Marcel…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste vineri, 5 iulie 2019, incepand cu ora 11:00, in sala "Acad. Dinu C. Giurescu", lansarea volumului "Nostalgia intoarcerii", autor Georgios Demos. La eveniment vor fi prezenti Tudor Gheorghe, Sever Constantin Raduica, Sanda Diaconescu, Emil Trasca,…