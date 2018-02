Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Dumitru Iliescu, fost sef SPP in perioada 1990-1996, afirma ca raportul prezentat de ministrul Justitiei cu privire la activitatea sefei DNA este cat se poate de clar si de grav, iar presedintele Iohannis ori nu intelege, ori are tot interesul sa respinga cererea de revocare pentru ca el…

- Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns ieri la CSM. Documentul va intra in circuitul administrativ al CSM, dar nu a fost stabilit inca un calendar al discutiilor pe marginea propunerii facute de ministrul justitiei, Tudorel Toader. Un aviz al CSM este…

- Pe site-ul Ministerului Justitiei a fost publicat un mesaj care explica motivul pentru care raportul nu a putut fi publicat mai bine de 24 de ore de la momentul in care Tudorel Toader a anuntat ca cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Vineri, in jurul orei 15.00, raportul ministrului…

- Augustin Lazar, Procurorul General al Romaniei, este de parere ca Tudorel Toader nu are competenta de a propune revocarea lui Kovesi, ci doar Inspectia Judiciara, care, in opinia sa, ii si preda o lectie despre cum se face o revocare.

- Procurori din cadrul DNA contesta raportul prezentat de Tudorel Toader și sar in apararea Laurei Codruța Kovesi. Procurorii spun ca au solicitat CSM sa constate ca afirmațiile facute de ministrul Justiției sunt nefondate și extrem de periculoase. Magistrații mai spun și ca DNA a fost constant atacata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- Raportul intocmit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ajuns vineri, la ora 16.00, la Consiliul Superior al Magistraturii, la scurt timp dupa ce documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului.Reprezentanti CSM au anuntat ca documentul a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ,…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, cere ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa fie demis imediat. Turcan sustine ca acesta din urma s-a facut de ras, joi, prin argumentele oferite pentru revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu i-a placut, ca a fost lipsit de claritate si de temeinicie, el spunand ca nu vede motive temeinice, din ceea ce a prezentat ministrul, pentru a propune...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost „motive temeinice” pentru acest demers. „M-am exprimat aseara institutional…

- Valerius Ciuca, profesor la Universitatea Al. I. Cuza, din Iași, unde Tudorel Toader a fost rector, critica dur prestația ministrului Justiției, intrebandu-se retoric ce a fost “acest jalnic spectacol”, apreciind ca “in anii ’50, interpretarile juridice se faceau prin intermediul autoritaților legale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost "motive temeinice" pentru acest demers. "M-am exprimat…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru care ministrul Justiției a anunțat, joi seara, ca incepe procedura de revocare, a transmis, vineri dimineața, un punct de vedere, prin intermediul biroului de presa al instituției pe care o conduce.

- Procurorul șef al DNA Laura Codruța Kovesi a anunțat ca va urma procedura legala și va raspunde oricând tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției. Tudorel Toader a cerut, joi, revocarea lui Kovesi de la șefia DNA

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente “clare si solide”, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al PSD, ...

- Raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), prezentant joi seara de catre ministrul Justiției, in urma caruia a fost solicitata revocarea sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este de negasit. Deși ministrul Tudorel Toader a promis ca va posta documentul pe site-ul…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului, anunța…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care astazi a propus revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Grindeanu și-a reconfirmat poziția…

- Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie AGERPRES.Protestatarii s au mobilizat pe retelele de…

- Peste doua mii de oameni s-au adunat joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a manifesta impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mitinguri de protest au loc si in Cluj, Iasi, Sibiu,…

- Raportul pe care ministrul Justitiei l-a prezentat joi in fata presei este unul extrem de profesionist, ramane de vazut cum se vor desfasura lucrurile pe calea constitutionala si legala, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al PSD, Adrian...

- Partidul Social Democrat sustine decizia ministrului Tudorel Toader de a propune revocarea din functie a sefei DNA. Raportul ministrului Justitiei contine argumente solide si clare, spune purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre.

- UPDATE. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta…

- Raportul prezentat joi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este unul "absolut devastator", nu doar pentru procurorul-sef al DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza, raport care vorbeste despre "ilegalitati fara precedent" care se pedepsesc din punct de vedere penal, a declarat pentru AGERPRES…

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat în cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente "clare si solide", iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a precizat, joi, purtatorul de

- Revocarea lui Kovesi. UDMR: Dupa raportul despre DNA, era imposibil sa ajungi la alta concluzie Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca, dupa analiza prezentata de Tudorel Toader, era aproape imposibila o alta concluzie decat declansarea revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "A…

- Raportul pe care ministrul Justitiei l a prezentat joi in fata presei este unul extrem de profesionist, ramane de vazut cum se vor desfasura lucrurile pe calea constitutionala si legala, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre.Raportul pe care domnul ministru Tudorel Toader…

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente clare si solide, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre.

- Raportul pe care ministrul Justitiei l-a prezentat joi in fata presei este unul extrem de profesionist, ramane de vazut cum se vor desfasura lucrurile pe calea constitutionala si legala, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre. "Raportul pe care domnul ministru…

- Cateva zeci de persoane protesteaza, joi seara, in Piata Victoriei, urmare a anuntului ministrului Justitiei, oamenii strigand: ”DNA sa vina sa va ia”, ”Nu scapati!”, ”Hotii”, ”Tudorel, demisia!”Grupul "Coruptia ucide" a anuntat joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader,…

- Cu cateva ore inainte ca ministrul Justitiei sa faca public, in fata presei, Raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie, Alina Gorghiu a transmis un mesaj public, prin intermediul unei retele de socializare, adresat chiar lui Tudorel Toader. Fostul lider al Partidului…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca asteapta de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras, el facand aceasta declaratie in perspectiva iesirii publice pe care Toader a anuntat ca o va avea joi.

- Tudorel Toader a amanat inca o data anunțul privind decizia in ceea ce privește soarta șefei DNA, Codruța Kovesi. Toata lumea se aștepta la un verdict final, deoarece Toader s-a intors tocmai din Japonia pentru a face, cel puțin teoretic, marele anunț. Astfel, Codrin Ștefanescu, unul dintre cei mai…

- Parlamentarul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, sustine ca bunul mers al Justitiei din Romania este direct proportional si cu acoperirea necesarului de posturi existent in prezent in sistem. In acest sens, deputatul PSD s-a adresat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul unei interpelari…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, reacționeaza la declarațiile lui Tudorel Toader, care a afirmat luni referindu-se la acuzatiile vizand DNA ca raportul sau va contine o masura, fara a spune care va fi aceasta. Raluca Pruna lanseaza o ipoteza, susținand ca la intoarcerea in țara Tudorel…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, i-a transmis un mesaj ministrului Justitiei, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook, in care ii transmite ca a pierdut sansa de a fi un erou odata cu refuzul cererii de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta...

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. Citeste si: Sorina Matei arunca NUCLEARA, dupa clasarea dosarului Microsoft:…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. "Induiosatoare,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul miercuri in Parlamentului European pe modificarile aduse la legile justiției. „Este o execuție”, a tunat deputatul PSD, la Antena3. „Pe de alta parte, raman la…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. Intrebat la Romania TV ce le raspunde reprezentantilor organizatiilor civice care…

- Presa de satira politica l-a luat in vizor pe fiul ministrului Justitiei, Alexandru Toader. "Dupa ce-a raportat pe Facebook protestul studentilor ieseni de la Drept impotriva modificarilor legilor justitiei, Alexandru Toader, fiul ministrului Justitiei, s-a ales cu aprecieri masive din partea pesedistilor.…

- Tudorel Toader ia in calcul sa dea in judecata CSM, care ieri a spus ca ministrul Justiției a incalcat independența justiției in cazul Belina . „CSM – o hotarare emotionala” – sesizarea instantei de contencios administrativ! Luand in considerare: 1. Identitatea de continut dintre declaratia data si…

- Bucuresti, 19 dec /Agerpres/ - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul "Belina" si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a solicitat ministrul Justiției, marți, 19 decembrie, in ședința Comisiei speciale pentru legile justiției, revocarea procurorului general, dupa ce Augustin Lazar s-a referit la parlamentari prin formula „inculpați de rang inalt”.„Va rog sa luați masuri drastice…

- Luni, presedintele comisiei, Florin Iordache, declara ca a propus amanarea discutiilor pentru a fi prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si alti factori interesati. 'Am invitat sa participe toti cei implicati, de la Parchetul General, directii specializate. Este o discutie serioasa,…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Tudorel Toader aduce argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului Justitiei, dand exemplul Frantei, unde procurorii sunt plasati sub controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie. El aduce ca argument o decizie recenta a Consiliului Constitutional…