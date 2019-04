Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general adjunct al SUA, functie echivalenta cu un adjunct al ministrului Justitiei, a demisionat luni, 29 aprilie, printr-o scrisoare trimisa la Casa Alba, anunta agentiile internationale de stiri. Rod Rosenstein este cel care l-a desemnat pe Robert Mueller ca procuror special care sa…

- "Nu am citit raportul Mueller, nu am vazut raportul Mueller. In ce ma priveste, nu ma intereseaza acest raport. Am fost exonerat complet. Niciun fel de complot, niciun fel de obstructie" - a declarat Trump in fata presei la Casa Alba.Trump a tinut sa faca aceste precizari dupa ce marti…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi in fata Casei Albe din Washington si in Times Square din New York in mitinguri cu prezenta redusa, organizate de grupuri de advocacy liberale care solicita publicarea raportului procurorului special Robert Mueller despre rolul Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Purtatorul de cuvânt al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat duminica despre constatarile Departamentului de Justiție cu privire la interferența Rusiei în alegerile din 2016 ca reprezinta o "exonerare totala și completa a președintelui Statelor Unite", conform Reuters.Consilierul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu ar fi deranjat daca raportul procurorului special al lui Robert Mueller ar fi facut public, scrie Reuters. „Lasati-l sa iasa, lasati oamenii sa il vada, acest lucru il decide procurorul general ... vom vedea ce se va intampla”, a afirmat…

- Donald Trump l-a nominalizat pe Jeffrey Rosen in postul de adjunct al secretarului Justitiei, in locul actualului numar doi la Departamentul Justitiei Rod Rosenstein, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP preluata de news.ro.Jeffrey Rosen, un absolvent de drept la Harvard si fost avocat, urmeaza…

- Adjunctul secretarului american al Justitiei, Rod Rosenstein, care l-a numit pe procurorul special Robert Mueller la conducerea anchetei cu privire la un amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016, urmeaza sa plece din post la jumatatea lui martie, a anuntat un reprezentant al Departamentului…

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat joi in postul de secretar al Justitiei - cu 54 de voturi la 45 - pe William Barr, nominalizat in functie de Donald Trump, relateaza Reuters.Barr urmeaza sa supervizeze ancheta coordonata de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o posibila…