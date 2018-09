Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general adjunct al SUA, Rod Rosenstein, a numit ca fiind „incorecte” informatiile conform carora el a discutat cu colegii sai despre posibilitatea inlaturarii lui Donald Trump din functie, folosindu-se de la 25-lea amendament si de inregistrari secrete, scrie The Guardian, conform news.ro.New…

- Donald Trump a catalogat drept ”ilegala” ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la amestecul rus in campania electorala din 2016 – tot mai amenintatoare la adresa Casei Albe -, intr-un interviu acordat agentiei Bloomberg News in care evoca – fara sa-i numeasca – ”mari specialisti” potrivit…

- Donald McGhan, consilierul juridic al lui Donald Trump la Casa Alba, colaboreaza indeaproape in investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie BBC, care citeaza New York Times.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut miercuri procurorului general, Jeff Sessions, sa opreasca imediat investigatia privind ingerintele ruse si privind presupusele contacte intre fosta sa echipa de campanie si Moscova.

- Liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Paul Ryan, a afirmat joi ca se opune incercarii unor colegi de partid de a-l destitui pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile din 2016, relateaza AFP preluata de agerpres.…

- Un grup de 11 parlamentari republicani a depus miercuri o motiune pentru destituirea lui Rod Rosenstein, adjunct al procurorului general al SUA, care coordoneaza ancheta Departamentului Justitiei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza DPA. Motiunea…