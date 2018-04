Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis, soția fostului primar Viorel Lis, nu trece printr-o perioada prea buna! Mai exact, potrivit informațiilor aparute,aceasta ar fi ajuns sa vanda pana și lenjeria intima a fostului primar. Acum risca sa fie executați silit intrucat au datorii la ANAF de aproape zece mii de lei.

- Instanta suprema a dispus, miercuri, un nou termen pe 13 aprilie, ora 11.00, in dosarul Gala Bute, in care a fost condamnata in prima instanta Elena Udrea. Judecatorii le-au spus avocatilor apararii sa pregateasca pledoariile finale.

- Serviciul de salubritate din cadrul Primariei Galati a reusit insa cea mai impresionata „performanta” in materie de bonificatii salariale ilegale: a platit cadouri si prime de Paste, de Craciun si de Ziua Femeii angajatilor unei firme private.

- Centrul de Interes iși lanseaza programul pe 2018 cu prima serie de evenimente dedicate artei contemporane. Vineri, 30 martie, cu incepere de la ora 19:00, clujenii sunt invitați la deschiderea a șase expoziții noi și la o proiecție de film inedita. Expozițiile aduc in atenția publicului 11 artiști…

- Un grav accident rutier a avut loc, joi seara, in București. Pe Soseaua Colentina, in dreptul Parcului Plumbuita, un autoturism a derapat si a lovit doi pietoni care traversau strada. Pentru ca a incercat sa evite coliziunea, mașina a lovit și gardul dintre șinele de tramvai. Circulatia tramvaielor…

- Reprezentanții asociației Ceva de Spus din Timișoara vor depune joi, 22 martie, o cerere la primaria din urbea de pe Bega prin care vor cere sa nu mai emita autorizații pentru firmele de taximetrie care nu au in dotare cel puțin o mașina destinata persoanelor cu dizabilitați, mai concret celor in scaun…

- Jorge a facut, recent, accident de mașina și a explicat la o emisiune de televiziune ce s-a intamplat. La emisiunea “Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, cantarețul Jorge, care a fost implicat și in proiectul Bravo, ai stil de la Kanal D , a vorbit despre un recent accident de mașina in care a fost…

- Satui sa aștepte ca mai-marii de la București sa rezolve problema vaporașelor Timișoarei, reprezentanții primariei au dat in judecata Ministerul Transporturilor, dar și Guvernul Romaniei. Cer instanței sa oblige ministerul sa elibereze actul administrativ pentru inființarea Administrației Caii Navigabile…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Cantareața Anda Adam i-a lansat o povocare fostului ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav, la emisiunea pe care acesta o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Anda Adam și Victor Slav au format un cuplu ani de zile, insa cand toata lumea se aștepta ca aceștia sa ajunga la altar s-au…

- Andreea Mantea a reusit sa slabeasca 10 kilograme cu ajutorul unui ingredient. Vedeta postului tv Kanal D a baut apa cu lamaie si ghimbir in fiecare dimineata, pe stomacul gol, dar si inainte de mese. In plus, prezentatoarea tv recunoaste ca a renuntat la prajeli, paine si sucuri din comert. Pe langa…

- Aflata in plin proces cu asociatia CREDIDAM, pe care o acuza ca i-a „sifonat” banii cuveniti, Inna a primit o lovitura sub centura chiar de la judecatorii de la care spera sa ii faca dreptate. De aproape un an, Inna incearca sa recupereze banii cuveniti din drepturi de autor, incasati de CREDIDAM si…

- Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia de achitare data anterior de catre un alt complet de la Instanta suprema. Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta pe 31 ianuarie pentru aceste acuzatii. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri…

- Verdict definitiv in apelul dosarului in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost obligat, in prima instanta, sa achite Consiliului Judetean Constanta suma de 401.700 de lei. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au mentinut decizia Tribunalului…

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- Politia Locala, aflata pana acum sub autoritatea Consiliului Local Resita, a trecut in aparatul de specialitate al primarului. Hotararea a fost aprobata marti, in cadrul sedintei de Consiliu Local, chiar daca grupul PSD nu a votat acest proiect. „Prin aceasta schimbare de organigrama se doreste…

- Imagini de la accidentul din Cozmești in care au murit doi soți au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in zona. Cuplul nu a avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata pe calea ferata de trenul InterRegio Suceava – Bucuresti. In imagini se observa…

- Instanța a dispus insa luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile in ceea ce-i privește pe cei trei. Inculpații au fost puși in libertate. Potrivit soluției, Tribunalul Arad „dispune luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de inculpatii Gabor Gabor – cercetat…

- Andreea Mantea si fiul ei, David, au petrecut clipe frumoase unul alaturi de celalalt. Cei doi s-au bucurat de zapada de afara, iar bruneta i-a aratat micutului lui Cristi Mitrea cat de mult il iubeste.

- SENTINTA…Ani grei de inchisoare pentru tinerii din Pribesti care au ucis un batran, l-au jefuit de 650 de lei si apoi au pierdut banii la pacanele. Magistratii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea lui Alexandru Gabriel Radovici la 22 de ani de inchisoare. Complicele acestuia, Lucian Ionut Ciobanu,…

- Judecatorii au aplicat una dintre cele mai mari lovituri procurorilor DNA! S-a intamplat intr-o instanța din București, iar decizia va afecta, pe viitor, toate acțiunile DNA. Concret, Direcția condusa de Laura Codruța Kovesi a fost condamnata pentru „incatușare excesiva”.In decembrie 2015,…

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Andreea Mantea prezenta emisiunea "Se striga darul" alaturi de Mihai Mitoseru. Conform Click, printre cele preferate sa ii ia locul se afla cantareata Andreea Banica, care de altfel a si moderat emisiunea "Bravo, ai stil!" de la Kanal D, si Rocsana Marcu, care de anul trecut a ramas fara emisiune,…

- Andreea Mantea nu mai apare la emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, iar acum s-a aflat cine ar putea sa o inlocuiasca și sa prezinte show-ul alaturi de Mihai Mitoșeru. Andreea Mantea a prezentat emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, alaturi de actorul Mihai Mitoșeru. Insa, bruneta nu va…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale, in așa fel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera ”in prezența majoritații membrilor sai”. Așadar, se aduce o simplificare a modului in care vor fi aleși judecatorii de la…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Consiliul Judetean al Elevilor Alba, reprezentant prin presedinte Rasteiu Florin, impreuna cu Liga Studentilor Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, reprezentant prin presedinte Darmin Madalin au analizat bugetul local al municipiului Alba Iulia si au sesizat lipsa fondurilor distincte pentru activitatile…

- Instanta din Statele Unite ale Americii a admis cererea de anulare formulata de RCS&RDS, RCS Management si DIGI Communications cu privire la litigiul de exe­cu­tare si solicitare de despagubiri initiat de un grup de cetateni americani, care cereau daune de 1,8 milioane de dolari si a incetat intreg…

- Uber a realizat in anul 2016 un profit net de doar 155.000 de lei, potrivit datelor prezentate pe site-ul Ministerului de Finanțe, consultate de catre Libertatea. Astfel este imposibil ca impozitul pe profit sa se ridice la 187.000 de lei pentru același an, cum a scris marți Business Magazin . Reamintim,…

- O femeie din Bucuresti a blocat toate tramvaiele de pe o linie dupa ce si-a parcat masina in apropierea sinelor. Totul s-a intamplat, astazi, pe linia tramvaiului 36, pe bulevardul Dimitrie...

- Asociatia Maria Agapia Aiud organizeaza o campanie de strangere de fonduri, cunoscuta in oras cu numele „Targ de inimioare”. Ideea este simpla: in felul acesta putem darui cu totii un pic din bunatatea inimilor noastre unui copil care are nevoie disperata de ajutor. De data aceasta este vorba despre…

- Simona Halep a caștigat o suma importanta, dupa finala pierduta in fața Carolinei Pliskova, la Australian Open. Pentru finalisti, cecul a fost de 1,3 milioane de euro. Cu toate acestea, romanca nu s-a bucurat de toata suma primita.Toti sportivii care au participat la Australian Open vor plati…

- Cangurul Rin, devenit vedeta în toata presa din România, a fost scos la vînzare de proprietar, pentru suma de 1.500 de euro. ”Am petrecut multe clipe frumoase alaturi de acest animal deosebit, din cauza timpului pe care ar merita Rin sa i-l…

- Are o vârsta de 104 ani si înca mai poate rula! Vorbim despre un Rolls-Royce Silver Ghost produs în anul 1914 si care a fost scos la vânzare pe un portal de anunturi auto din Rusia.

- Gabriela Cristea și familie ei locuiesc intr-o super vila, iar vedeta a dezvaluit care este cea mai scumpa investiție pe care a facut-o pentru casa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, despre al carei salariu la Kanal D s-a aflat de curand , este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, stramutarea la Alba Iulia a dosarului in care Diana Boerica, fiica omului de afaceri Genica Boerica, este acuzata de evaziune fiscala, alaturi de alți cinci inculpați. Hotararea instanței vine dupa ...

- Loredana Groza a trait o vacanța de neuitat alaturi de fiica sa, Elena, intr-una dintre cele mai exotice locații din lume. Resortul Six Senses Zighy Bay, aflat la doar doua ore de mers cu mașina de aeroportul Dubai și la doar patru ore jumatate de zbor cu flaydubai din București, s-a dovedit a fi o…

- Inițiatorii legii 29/2018, care șterge impozite și contribuții sociale datorate de cei care au construit cvartaluri de blocuri de birouri și locuințe, sunt patru parlamentari PNL, intre care și Raluca Turcan. UPDATE: Reacția Ministerului Finanțelor: „Ministerul Finanțelor Publice face urmatoarele precizari…

- Unul din pacientii medicului Mihai Lucan face dezvaluiri cutremuratoare. La Institutul de Urologie din Cluj-Napoca, romanii saraci erau convinsi sa-si vanda un rinichi pentru 7.500 de dolari, spune barbatul.

- Un pieton a fost amendat de polițiști, dupa ce a traversat neregulamentar și a fost lovit de un autoturism! Incidentul a avut loc ieri seara, in jurul orei 18.45, la intersecția strazii Anotimpului cu Arhip Nicolae, la fața locului fiind solicitate un echipaj de Poliție și unul al Ambulanței.…

- Flavia Mihașan, implicata intr-un accident de mașina. Vedeta a fost lovita in traffic de o tanara care se machia la volan, insa din fericire, asistenta de la Neața cu Razvan șui Dani nu a pațit nimic grav. Flavia Mihasan a povestit la Antena 1 cum s-a intamplat totul si a marturisit ca incidentul…

- Bianca Dragușanu a avut o discuție ca intre fete cu o colaboratoare. Vedeta a facut public ce au discutat. Bianca Dragușanu, care a marturisit ca nu a trecut prin depresie postnatala dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Sofia Natalia , a dezvaluit la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D ce discuție…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- Iulia si Mihai Albu sunt divortati de patru ani si au impreuna o fetia superba, Mikaela, pe care o adora. Desi a trecut ceva timp de la despartire, relatia dintre cei doi nu s-a imbunatatit foarte mult, atat jurata de la “Bravo, ai stil!“, cat si designerul, gasesc sa isi reproseze cate ceva.

- Patru persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau, si care era condusa de un baiat de 15 ani, a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe un drum din localitatea Perii Brosteni (judetul Teleorman). Potrivit primelor cercetari, adolescentul aflat la volan a scapat controlul asupra…