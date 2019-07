Rocsana Marcu a fost operata de urgenta la picior. Fosta prezentatoare tv, actuala cantareata, a fost operata la genunchi. Vedeta e nevoita sa stea la pat pana cand genunchiul ei se vindeca.

"M-am operat ieri. Daca nu ies afara și stau in pat, nu realizez cat e ceasul. Of, piciorușul meu! A sarit meniscul. Și in stanga, și in dreapta, și intern, și extern. Mi-a fost afectat și ligamentul. Dupa operație nu am simțit niciun fel de durere. Dl doctor mi-a spus sa ma plimb. Dl doctor mi-a zis ca sigur am facut eu vreo mișcare greșita. Am tot alergat pe plaja și, din cate am ințeles, nu e…