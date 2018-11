Rocky Balboa, celebrul pugilist interpretat de Sylvester Stallone, dispare din cinematografie

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul interpret si compozitor francez de origine armeana Charles Aznavour a vorbit, intr-un interviu acordat in luna septembrie, despre testamentul sau. Regretatul muzician marturisea ca „a aranjat totul“, dezvaluind si motivul pentru care a facut-o cu mult timp in urma.

- Cu o distributie de invidiat, continuarea filmului de succes „Creed” ii readuce impreuna pe Tessa Thompson, Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren, Florin Munteanu si Wood Harris. De data aceasta, sub tutela lui Rocky Balboa, proaspat incoronatul campion la categoria semigrea Adonis Creed…

- Rapperul Drake a facut un gest emoționant pentru o fana care se afla pe patul de spital. Reacția fetiței atunci cand și-a vazut idolul a impresionat utilizatorii de pe rețelele sociale. In așteptarea unu transplant de inima, fetița de 11 ani care suferea de cardiomiopatie a inregistrat un mesaj pentru…

- Insula Necker, una din destinatiile cele mai exclusiviste din Caraibe si proprietate a milionarului Richard Branson, se va redeschide turistilor in octombrie, dupa ce regiunea a fost devastata de uragane in 2017, relateaza EFE. Celebrul om de afaceri a confirmat miercuri pe adresa de internet…

- Celebrul VW Beetle sau “Broscuța”, dupa cum este cunoscut in Romania, va fi scos din producție in iulie 2019, a anunțat producatorul auto german. Aflat in prezent la cea de-a treia generație, Beetle este unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute modele ale companiei germane, in ciuda alaturarii…

- Iulia Vantur a vorbit sincer despre experiența prezentarii festivalului „Cerbul de Aur”, dar și de ce evita sa dea detalii despre relația cu Salman Khan. Ea a explicat de ce alege sa nu iși expuna povestea de dragoste cu celebrul actor. Iulia Vantur susține ca in India, oamenii nu vorbesc niciodata…