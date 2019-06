Starul rock in varsta de 71 de ani este casatorit de peste patru decenii cu Sheryl Goddard, de 61 de ani, si a declarat ca nu pot trai unul fara altul.

"Am facut un pact - nu putem supravietui unul fara celalalt", a marturisit Cooper pentru Sunday Mirror.

"Nu as putea trai fara ea. Intotdeauna am zis ca nu va exista niciodata un moment in care unul dintre noi va fi in doliu dupa celalalt. Oricand se va intampla, vom pleca impreuna", a spus artistul.

"Sunt casatorit 43 de ani cu cea mai grozava fata din lume. Nu ne-am inselat niciodata", a adaugat rockerul.

