Stiri pe aceeasi tema

- "Excelenta voastra, domnule presedinte Klaus Iohannis, stimate colege si stimati colegi liberali,Va marturisesc ca de fiecare data cand vin in Timisoara, vin cu emotie si de fiecare data nu pot sa uit ca Revolutia, libertatea, democratia a plecat de aici multumita tinerilor si mai varstnicilor…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 26/09/2019 la ora 03:57:05(ora Romaniei) s-a produs in Banat, judetul Timis un cutremur cu magnitudinea 2.6 pe scara Richter, la adancimea de 12km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost…

- ARAD. Patru expozitii canine vor marca implinirea a 50 de ani de la infiintarea de catre membrii chinologi din orasele Arad, Timisoara, Cluj si Oradea a chinologiei in Romania. Asociatia Chinologica Romana, filiala Arad, organizeaza, in perioada 20-22 septembrie 2019, doua expozitii de club pentru rasele…

- și țintește poziția de lider in calitatea serviciilor Platforma online de food delivery EuCeMananc anunța cooptarea eMAG, liderul ecommerce in regiune, in acționariatul companiei, cu scopul de a accelera dezvoltarea business-ului prin creșterea numarului de restaurante aflate pe platforma și astfel…

- Se striga adunarea dansatorilor in centrul Timișoarei. Sambata, 7 septembrie, in jurul orei 18.30, zeci de dansatori se vor mișca pe piesa „Hands up”, de Merk&Kremont fr. DNCE. De la ora 19 se va dansa in Piața Libertații, iar finalul va fi marcat cu o ultima reprezentație in Piața Sf. Gheorghe,…

- Opera Maghiara de Stat va prezenta miercuri, 28 august 2019, in Piata Libertatii din Timisoara, incepand cu ora 20, spectacolul ”Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti. Spectacolul ,,pe roti” face parte din turneul pe care Opera din Budapesta il deruleaza in Romania si care mai cuprinde reprezentatii…

- ARAD. Un om de afaceri din Arad, care o cunoaște pe fiica lui Gheorghe Dinca, a declarat, joi, pentru Mediafax, ca aceasta le-ar fi propus unor italieni sa le duca fete pe un domeniu de vanatoare. Acesta spune ca unii investitori italieni sunt dispuși sa dea declarații in acest sens. Nicolae…

- Papa Francisc l-a numit pe Stefan Walter Hell ca membru cu drepturi de pline al Academiei Pontificale de Științe de la Vatican. Ștefan Hell este cercetator german de origine romana care a primit Premiul Nobel pentru Chimie in 2014. Suveranul Pontif a precizat ca inca un nume ilustru s-a alaturat luni…