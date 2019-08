Stiri pe aceeasi tema

- John Paul Jones, fostul basist si clapar al grupului britanic Led Zeppelin, a pus bazele unei noi trupe, Sons of Chipotle, potrivit news.ro.Noua formatie va debuta, in septembrie, in Japonia, scrie consequenceofsound.net. Anul acesta, Jones a urcat pe scena alaturi de Thurston Moore…

- Deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedintele Grupului PPE din Parlamentul European, i-a solicitat, marti, candidatei la functia de presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa foloseasca toate instrumentele pe care le are la dispozitie pentru a obtine aderarea Romaniei si Bulgariei…

- Samsung are o scadere uriașa in profit dupa problemele interne ale grupului. Profitul operațional pe Q2 2019 va fi mai mic cu 56% fața de perioada similara a anului anterior, informeaza arenaIT.ro . Tradus in cifre, asta inseamna aproximativ 5.56 miliarde dolari profit, adica cea mai mica valoare,…

- OMV Petrom a început o noua campanie de foraj offshore în ape de mica adâncime, în perimetrul Istria din Marea Neagra. Doua sonde noi vor fi forate pâna la sfârșitul anului, cu investiții aferente de peste 30 de milioane de euro. Cele doua sonde vor fi forate…

- Rovana Plumb a fost aleasa vicepreședintele grupului social-democraților in Parlamentul European.”Sunt onoarata de susținerea colegilor pei din PSD, cat și colegilor familiei politice din care facem parte, Partidul Socialiștilor și Democraților Europeni. Ma bucur ca pot sa reprezint atat PSD…

- Starul pop Taylor Swift a anuntat, ieri, ca isi va lansa noul album, intitulat "Lover", pe data de 23 august, dupa cum anunta EFE. Cantareata americana este una dintre figurile emblematice am muzicii pop de peste ocean, si nu numai.

- Nicolas Gros-Verheyde, un corespondent la Bruxelles al publicatiei franceze Sud Ouest, si-a exprimat indignarea fata de aplauzele manifestate in timpul unei conferinte de presa a grupului europarlamentar de extrema dreapta „Identitate si Democratie”, potrivit emisiunii Le Quotidien.

- Conform Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Timiș, gravidele beneficiaza de o serie de servicii medicale pe perioada sarcinii, de la analize la monitorizare periodica. „Toate gravidele și lauzele au dreptul, in cadrul asistenței medicale primare, la consultații de monitorizare a…