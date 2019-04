Rochiile de mireasă și accesoriile de nuntă românești, promovate la Barcelona Bridal Fashion Week In perioada 26-28 aprilie 2019, la Montjuic Venue, in Placa Espanya, vor fi prezente peste 230 de companii de marca din intreaga lume și sunt așteptați vizitatori din peste 90 de țari. Barcelona Bridal Fashion Week este unul dintre principalele evenimente care promoveaza produse din industria de wedding cum ar fi rochii de mireasa și accesorii, pantofi, accesorii de par, bijuterii, produse de ingrijire și cosmetice, cadouri de nunta dar și servicii necesare pentru a organiza o nunta sau produse de decor in acest scop. Expozanții romani vor fi prezenți in catalogul de referința… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

