Rochiile cu paiete si sclipici redevin un trend la sfarsit de 2017

- Sfarșit cumplit pentru o batrana in varsta de 83 de ani din satul Talvești, comuna Draguțești. Maria Chera a ars de vie in urma unui incendiu violent care i-a cuprins marți seara casa. Batrana locuia singura....

- Pentru o femeie, manichiura reprezinta o prioritate in ritualul de frumusete. Cu siguranta o domnisoara cocheta va avea unghiile facute in ton cu moda. Ei bine, ar trebui sa stii care este noul trend in materie de manichiura!

- Odata cu debutul vacantei scolare si a Sarbatorilor de Sfarsit de An, incepe practic si varful de sezon turistic de iarna. Salvamont Romania a mobilizat, in peste 80 de baze si posturi Salvamont din stațiuni, peste 500 de salvamontisti. "Pentru cei care va veti indrepta catre zonele turistice in care…

- Este vorba despre Capricorni, care vor intra in colaps financiar din cauza unei imprejurari nefericite: fie vor pierde o suma mare de bani, fie vor afla ca au o datorie uriasa, scrie kanald.ro. Citeste si Cum sa ai mai multi bani in 2018. Nu te-ai fi gandit la punctul 4 Alta solutie…

- Majoritatea intampina dificultati atunci cand vine vorba de alegerea inelului de logodna, o bijuteriie cu pretentii greu de selectat. Inainte de a face o astfel de investitie, mai ales cand este vorba despre un model cu diamant, este necesara o documentare minutioasa, unica solutie pentru a identifica…

- Primarul Daniel Baluța asigura cetațenii Sectorului 4 ca va continua demersul referitor la amenajarea parcarii de aproximativ 700 locuri, in pofida unei hotarari care nu este definitive a Tribunalului București.

- Laura Codruța Kovesi a declarat la Libertatea live ca e mulțumita, per total, de activitatea sa in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. Șefa DNA a vorbit și despre revocarea anumitor procurori, care au parasit Direcția Anticorupție cu scandal."Intotdeauna poți sa zici ca nu ești mulțumit…

- Se convoaca in sedinta ordinara, Colegiul Prefectural al Judetului Buzau, la data de 15.12.2017, ora 10.00. Lucrarile sedintei vor avea loc in Sala “Gheorghe Filipescu” a Consiliului Judetean Buzau.

- Un tânar de 27 de ani și-a pierdut viața în aceasta seara, în urma unui cumplit accident ce a avut loc în zona CET. Din primele informații, se pare ca șoferul unei mașini marca Seat a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un stâlp de pe marginea drumului.…

- Un cititor tion.ro, caruia ii mulțumim pe aceasta cale, ne-a spus ca lucrarile au inceput la sfarșit de octombrie, s-a lucrat doua sau trei saptamani și au fost sistate. Cum arata acum Edgar Quinet? Exact cum o vedeți in imagini! „Avem o groapa mare plina cu apa, probabil o…

- Semne diacritice Ideea ca „limba romana” ar putea sa-și ocupe oficial locul cuvenit in Constituția Republicii Moldova i-a tulburat nespus nu numai pe cei pe care ii cunoaștem ca oameni ai Moscovei ducand mana la pistol ori de cate ori aud cuvantul „roman”. Chiar unii care se declara unioniști considera…

- In cei mai vechi munti din Romania, Muntii Macinului, mai batrani decat dinozaurii, traseul Culmea Pricopanului este o calatorie geologica in timp. Pe cararile de munte, drumetii calca printre pietre care au luat nastere acum 255 milioane ani.

- Multi dintre noi traim in mare viteza si de aceea uitam sa ne alimentam corect, fapt ce ne poate afecta negativ sanatatea. Sarim peste micul dejun sau nu mancam destul la serviciu, pentru ca nu avem timp de asa ceva, suntem prea stresati de problemele care apar sau poate ca pur si simplu nu avem...…

- Consecintele ploilor din aceasta vara nici pana astazi nu au fost inlaturate la liceul "Mihai Eminescu" din Capitala. Opt clase din cele 11 inundate acum patru luni raman avariate, iar 280 de elevi din clasele a 5-a si a 6-a sunt nevoiti sa invete in schimbul doi.

- Sfarsit de saptamana incarcat pentru Ambulanta: Peste 400 de solicitari, 4 persoane gasite decedate si 5 accidente rutiere in Eveniment / 401 solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 17 noiembrie, ora 00.00 – 20 noiembrie, ora 09.00, iar patru persoane au fost…

- Borussia Dortmund a inceput entuziasmant sezonul in Bundesliga, dar nimeni nu avea sa anticipeze declinul in care a intrat echipa in ultimele doua luni. Astazi, Borussia a suferit o noua infrangere in campionat, pierzand pe terenul lui VFB Stuttgart, scor 1-2. Akolo a marcat pentru Stuttgart in minutul…

- Fostul finanțator al FC Argeș și fost patron al societații PIC Cornel Penescu a fost pus in libertate prin decizie a Tribunalului Arges, care a respins o contestatie a procurorilor DNA, iar omul de afaceri ...

- Te confrunti cu simptome de oboseala, durere de oase, nas infundat si dureri de cap si stranuturi? Daca da, inseamna ca raceala sau gripa te-a rapus, iar momentul cand esti cel mai afectat de simptome este cu siguranta seara, inainte de culcare. Pentru ca raceala este deseori greu de infruntat si greu…

- Colectia lui Joseff of Hollywood, maestrul bijutier al starurilor de la Hollywood, cuprinde peste 600 de piese unice si accesorii. Aceasta colectie cuprinde piese purtate de legende ale filmului din epoca de aur. Printre cele mai impresionante sunt brosa lui Marlene Dietrich din "Shanghai Express" (1932),…

- O fetița in varsta de doar opt ani a sfarșit tragic, dupa ce parinții ei i-au oferit prima casca de curse. Fiind pasionata de mașini, micuța s-a urcat la bordul unei mașini pentru curse pentru o competiție și a sfarșit tragic.

- O ”regina a frumuseții” a ales una dintre cele mai murdare meserii din lume. Nicole Doz, care a terminat a doua la Miss Staten Island 2017 lucreaza la departamentul de salubrizare al orașului New York și spune ca iubește aceasta meserie. ”Nu e cel mai stralucitor look,…

- Sfarșit cumplit pentru un gorjean de 42 de ani din Balești, barbatul fiind lovit in plin de o mașina chiar in timp ce aștepta un autobuz care sa il duca spre Rovinari, la locul de munca. Miner de profesie, acesta nu a mai avu...

- O multime de ziare din Statele Unite ale Americii au relatat, in anul 1929, despre cersetorul roman din Hunedoara caruia localnicii i-au ridicat o statuie pentru un gest de patriotism. Monumentul funerar a fost redescoperit, la fel si povestea acestuia.

- Fostul președinte al PNL, Alina Gorghiu, a vorbit, miercuri, de un trend crescator pentru partidul pe care îl reprezinta și despre o cota ridicata de încredere în președintele Klaus Iohannis, deși sondajul IMAS arata o scadere, atât în ce-i privește și liberali, cât…

- Pandurii Targu Jiu nu a reușit, nici in meciul cu Foresta Suceava, sa aduca, in sfarșit, primul succes in acest sezon pentru gorjeni pe propriul teren de la Motru. Sucevenii s-au impus la limita, 1-0 și i-au sfarșit aventura lui Marcel Ploaie pe banca tehnica a Pandurilor. ...

- Legile Justiției și modificarea acestora au transformat scena politica, dar și pe cea a justiției și nu numai, intr-un adevarat razboi al declarațiilor. Razboiul declanșat pe legile justiției intre președintele Klaus Iohannis și cei din PSD iși consuma un nou episod. Liderul senatorilor PSD, Șerban…

- Un accident cumplit s-a produs in Italia, iar cinci persoane si-au pierdut viata. Printre acestia se aflau si un baietel roman de 14 ani din Rudiano, care se numea Pietro Joia, dar si un tanar de 17 din Pontoglio, care se numea Francesco Gheorghe.

- Tragedie in aceasta dimineata, in satul Costeni, comuna Cupseni, judetul Maramures. Un baiat in varsta de 17 ani a avut parte de un sfarsit groaznic, dupa ce coliba de la stana, unde dormise peste noapte, a fost cuprinsa de flacari.

- Numele lui Marilyn Monroe, diva care a inflacarat mințile mai multor generații, nu putea lipsi din miile de documente declasificate zilele acestea, acte care au legatura cu multiplele anchete facute in ultimii 44 de ani privind asasinarea celui de-al 35-lea președinte al SUA, John Fitzgerald Kennedy.

- Google Pixel 2 putea fi telefonul perfect, daca nu avea atat de multe probleme, iar Google nu ar fi amanat atat de mult sa ofere soluții la ele. Gigantul din Mountain View a lansat luna aceasta doua smartphone-uri de top in conformitate cu speculațiile din ultimele luni. Este vorba de Google Pixel 2…

- Teatrul de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca iși așteapta micii spectatori la acest sfarșit de saptamana cu doua spectacole foarte populare: „Aleodor Imparat”, dupa Petre Ispirescu și „„La porunca stiucii”/„A csuka parancsara”, spectacol in limba maghiara. Un alt spectacol important din repertoriul instituției,…

- Dupa Coloana fara Sfarșit, și Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu a fost lasat in bezna. Unul dintre cele doua proiectoare care puneau monumentul in valoare pe timpul nopții s-a ars, iar celalalt abia palpaie. Se int&a...

- Toate procedurile de expropriere lansate de Ministerul Transporturilor au fost intoarse la pasul zero de pe circuitul de avizare interministerial, un circuit care de cele mai multe ori ajunge sa aiba 24 de pași birocratici. Motivul: s-a schimbat numele ministrului! Deși exproprierea ramane aceeași,…

- Unul dintre cele mai impresionante spectacole ale cerului va atinge apogeul la acest sfarsit de saptamana, intre 20 si 22 octombrie, cand va fi cel mai vizibila ploaia de meteori Orionide, informeaza vineri site-ul Space.com. Orionidele sunt particule provenite de la cometa 1P/Halley, cunoscuta sub…

- Un nou trend vestimentar a fost propus de designer-ul japonez Thibaut. Dornic sa se afirme si sa atraga atentia prin creatiile sale, designer-ul si-a prezentat noua colectie indrazneata pe podiumul evenimentului Amazon Fashion Week, organizat in Tokyo.

- Ce inseamna hygge Hygge (pronuntat cu accentul danez specific, lungind vocalele: hue-gah) este cea mai noua actualizare a unui trend care de ceva timp strabate nu numai Europa, ci lumea intreaga: stilul de viata scandinav, de multa vreme elogiat in spatiile publice pentru reusitele sale aparent nenumarate…

- Asociația Naționala a Companiilor din Domeniul TIC anunța ediția a patra "Women in ICT", evenimentul dedicat profesionistelor IT, actuale și in devenire, care va avea loc pe 24 octombrie curent, in incinta Centrului de Excelența din Domeniul TIC "Tekwill".

- Sfarsit tragic pentru un barbat, in aceasta dimineata, pe drumul ce leaga Pipera de Tunari. Soferul a murit carbonizat dupa ce masina in care se afla a lovit cu viteza, spun martorii, piciorul unei pasarele si apoi a luat foc. Cativa oameni au incercat sa stinga incendiul, insa totul a fost in zadar.

- La sfârșit de saptamâna, vremea se încalzește în întreaga țara, mai puțin în nordul țarii, care, izolat, va ploua slab, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Joi, vântul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte. Temperaturile…

- "In seara de 10 octombrie 2017, Serviciul Omoruri a fost sesizat ca la o adresa din Bucuresti, sector 3, a fost gasita decedata o femeie de 49 de ani, ce prezenta leziuni de violenta. (...) La examinarea medico-legala externa au fost decelate multiple leziuni de violenta, cadavrul fiind ridicat…

- Sfarsit cumplit pentru o femeie in varsta de 49 de ani. Oamenii legii au fost alertati, seara trecuta, dupa ce victima a fost gasita decedata intr-o locuinta de pe raza sectorului 3, din Bucuresti. La fata locului au ajuns specialistii, care au facut cercetari. Inainte ca trupul victimei sa fie preluat…

- "Dorim sa comunicam faptul ca zvonurile din presa nu reflecta realitatea si negam public veridicitatea acestora", se precizeaza in comunicat. In vara, Lucescu (72 de ani) a semnat un contract pe doi ani, cu optiune de prelungire pe inca unul, iar obiectivul sau a fost de a califica echipa…

- La 6 octombrie 1934, presedintele guvernului autonom al Cataluniei, Lluis Companys, a proclamat un „stat catalan in cadrul unei Republici Federale a Spaniei“, inexistente. Dupa zece ore si zeci de morti , el sa predat.

- Dupa aproximativ noua ore , misiunea de salvare a jandarmilor montani dambovițeni și a drumarilor de la LDP Dambovița s-a incheiat cu succes, au reușit deblocarea din zapada a autoutilitarei de transport special destinata cabalinelor și a fost condusa in siguranța pana la Dichiu . Inca de sambata…

- CERCETATI…Politistii negresteni au deschis dosare de cercetare penala pe numele membrilor familiei Cincilescu din Negresti, cei care au terorizat, timp de mai multi ani, zeci de familii de pe strada Alexandru Ioan Cuza. Vinovatii sunt cercetati acum pentru distrugere prin incendiere. De asemenea, ancheta…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a învins-o în premiera pe rusoaica Maria Sarapova, cu 6-2, 6-2, miercuri, si s-a calificat în sferturile de finala ale turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 6.381.679 dolari. --- Jucatoarea…

- Hugh Hefner a fost inmormantat, sambata, in cadrul unei ceremonii discrete la care au participat doar cei patru copii ai sai, vaduva si cativa membri apropiati ai personalului. Hugh Hefner isi va petrece eternitatea langa Marilyn Monroe, dupa ce, in 1992, el a cumparat cripta din imediata apropiere…

- „Omul trebuie sa manance pentru a trai, nu sa traiasca pentru a manca.” spunea Benjamin Franklin. Cat de mult se aplica aceasta afirmatie in zilele noastre? Hmmm, cam foarte putin, tinand cont ca numarul persoanelor obeze creste cat am clipi si ca din ce in ce mai multi oameni fac din „a manca” o arta....…

- Iesenii au profitat de vremea frumoasa pentru a petrece un weekend la munte. Temperaturile au scazut pana la -3 grade Celsius pe timpul noptii, dar cerul a fost senin, iar aerul curat le-a dat energie. Pe Rarau - Pietrele Doamnei, jumatate dintre masinile turistilor veniti sambata erau cu numar de Iasi.…