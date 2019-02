Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker a tinut sa explice miercuri ca are un bandaj pe obraz pentru ca s-a taiat la barbierit si le-a cerut in gluma ziaristilor sa nu puna aceasta rana pe seama premierului britanic Theresa May, relateaza Reuters. Foto: (c) Yves Herman / REUTERS In conditiile…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat vineri ca i-a transmis sefei executivului britanic, Theresa May, ca el nu vede cum s-ar putea ''ciupi'' din acordul privind Brexitul pe care l-au convenit Londra si Bruxelles-ul, dar a fost respins de parlamentul britanic, si a cerut mediului de afaceri si…

- Un barbat a tras luni dimineata trei focuri de arma catre ferestrele unui restaurant din Bruxelles, dupa care a fugit, a anuntat politia locala, potrivit Reuters, relateaza Agerpres. In incident, produs in jurul orei locale 10:00 (09:00 GMT) pe Avenue Louise, nu a fost ranita nicio persoana.Citeste…

- Numerosi ministri din Guvernul britanic considera ca acordul Brexitului negociat de Theresa May cu Uniunea Eurpeana (UE) este mort, dezvaluie sambata The Times, dupa ce premierul britanic nu a obtinut, la Bruxelles, ”asigurarile” pe care s-a dus sa le obtina, relateaza Reuters.Potrivit ziarului,…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, vrea sa se deplaseze la Bruxelles pentru renegocierea situatiei frontierei nord-irlandeze, afirma un membru al Guvernului de la Londra, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Politia a folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene in centrul orasului Bruxelles pentru a dispersa protestatarii inspirati de miscarea „vestelor galbene” din Franta care au aruncat cu pietre in biroul prim-ministrului, scrie Reuters.

- "Ziua de astazi marcheaza sfarsitul negocierilor noastre de iesire cu UE, dar marcheaza totodata inceputul unei dezbateri nationale cruciale in tara noastra in urmatoarele cateva saptamani'', le-a declarat May ziaristilor la Bruxelles, unde liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au…