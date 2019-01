Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Politistii au aplicat, de la inceputul anului si pana pe 22 ianuarie, 72 de amenzi administratorilor de drumuri, in valoare totala de peste 200.000 de lei, cele mai multe nereguli identificate fiind lipsa intretinerii drumului public pe timp de iarna, dar si neinlaturarea obstacolelor.…

- Mirela de la Insula Iubirii se pare ca s-a decis asupra rochiei de mireasa pe care o va purta la nunta sa cu Florin Tecar. Zilele acestea, Mirela, fosta concurenta de la Insula Iubirii, a fost prezenta, in calitate de invitat special, la targul de nunți care s-a desfașurat la Cluj. Acolo, bruneta a…

- La finele lui decembrie 2018, suma medie solicitata pentru apartamente noi și vechi disponibile spre vânzare la nivel național a ajuns la o valoare de 1.239 de euro/mp util, în scadere cu 0,2% fața de luna precedenta, de la o valoare de 1.242 de euro/mp. Pe tot parcursul anului…

- Liberalul a mai precizat ca Municipiul Oradea a reusit in acest an sa semneze un numar de 10 proiecte in cadrul Programului Operational Regional, cu o valoare de 557,652,122.35 lei. "In tot acest timp, Municipiul Iasi, in 2018, a reusit sa semneze doar 4 proiecte pe POR, in valoare de 80,934,402.47.…

- Poliția Romana a anunțat ca a distrus 4.000 de kilograme de droguri de risc și de mare risc, substante stupefiante confiscate in dosare penale din ultimii ani. Este vorba despre cocaina, heroina, canabis, rezina de canabis, amfetamina, etnobotanice, M.D.M.A. și alte bunuri care poarta urme de droguri.…

- Patru tone de droguri in valoare de 625 de milioane de lei au fost distruse de Politie Romana in perioada 13-14 decembrie, printre stupefiantele incinerate numarandu-se si cea mai mare captura de cocaina din 2016, de 2,5 tone, informeaza IGPR. Drogurile au fost confiscate in perioada 2003-2018.

- Potrivit IPJ Cluj, în cadrul acestei acțiuni, polițiștii au verificat 13 mijloace de transport și au legitimat 21 persoane, fiind aplicate pentru neregulile constatate și doua sancțiuni contravenționale în valoare totala de 10.000 lei. Totodata, polițiștii au confiscat 71 pomi…

- Un barbat din judetul Cluj a fost, aseara, la un pas de moarte, chiar pe trecerea de pietoni! Camerele de supraveghere au surprins momentul in care a fost lovit de o masina si aruncat cativa metri. Omul a ajuns la spital dupa impactul violent.