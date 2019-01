Rochii de mireasă 2019. Ce modele se poartă anul acesta In 2019, poate mai mult ca oricand, rochiile de mireasa par rupte din povești. Tendințele indica o mare atenție la detalii, croieli clasice și materiale prețioase. Daca urmeaza sa spui DA, și nu ți-ai cumparat inca rochia, vezi chiar acum ce rochii de mireasa se poarta anul acesta! Rochii de mireasa 2019. Detaliile fac diferența Dantela, un must have in 2019 Rochiile de mireasa se incadreaza și ele in tendințele generale, anuale. De exemplu, pentru ca in 2019 se poarta foarte mult dantela , una dintre tendințele anului in materie de rochii de mireasa este chiar aceasta – rochiile din dantela,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

