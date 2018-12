Rochie pentru detectarea agresiunilor sexuale O echipa de cercetatori a pus la punct o rochie echipata cu mai multi captatori care masoara in timp real pipaielile. Trei femei au acceptat sa o testeze intr-un club de noapte, timp de patru ore. Scopul echipei a fost intai de a afla de cate ori o femeie este atinsa fara consimtamantul ei intr-un […] Rochie pentru detectarea agresiunilor sexuale is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

