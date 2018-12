Stiri pe aceeasi tema

- Sarcina unei prietene apropiate sau pregatirea pentru a fi parinti a unui cuplu de amici, "poate influenta pozitiv persoanele din cercul de prieteni ai acestora", este concluzia unui studiu publicat in 2014, in revista American Sociological Association. Cercetatorii au analizat si intervievat…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Exeter si Universitatea Crestina Canterbury au revizuit peste trei sute de studii efectuate pe tema capacitatii creierului animalelor. Cercetatorii au comparat abilitatile cognitive ale cainilor cu ale altor animale domestice sau salbatice, precum lupii,…

- Agentia RXM Creative New York a fost fondata in 2014 de doi executivi romani care au lucrat anterior tot in publicitate pe piete precum SUA sau Germania. Raul Mandru si Mihai Botarel au lucrat impreuna in bi­rou­rile din New York ale gru­pului de comunicare Ogilvy, unul dintre cele mai impor­tante…

- Reconstructia Muzeului National al Braziliei devastat de un incendiu ar putea dura zece ani, estimeaza UNESCO, potrivit dpa. Cladirea muzeului din Rio de Janeiro a fost distrusa de flacari acum trei saptamani impreuna cu mare parte din valoroasele colectii pe care le adapostea. Agentia culturala a Organizatiei…

- CHIȘINAU, 6 aug — Sputnik. Amestecarea bauturilor energizante cu alcoolul poate înrautati efectele negative ale consumului compulsiv de bauturi alcoolice, conform unui studiu recent. O echipa de oameni de stiinta a ajuns la concluzia ca aceasta combinatie poate diminua capacitatea…