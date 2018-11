Rochia de 2000 de lei purtata de Carmen Iohannis la dineul Reginei Angliei Dupa ce a participat la evenimentele din Franta ce au comemorat incheierea primului razboi mondial, Klaus Iohannis si sotia lui, Carmen Iohannis, au ajuns in Londra pentru a participa la dineul ferit de Regina Marii Britanii cu ocazia aniversarii Printului Charles. Cu aceasta ocazie, Prima Doamna a Romaniei a purtat o rochie de seara rosie, creata de designerul roman Andreea Tincu. Creatia din matase mikado, cambrata in talie, cu decolteu retro si maneci din tulle transparent, are pretul de 1980 lei si a fost prezentata…