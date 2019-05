Rochia de 16.900 de dolari a lui Kylie Jenner care arata aproape tot

Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong a ramas cea mai scumpa piata imobiliara de pe planeta, in conditiile in care pretul unei case obisnuite este de 1,2 milioane de dolari, iar pretul mediu al unei proprietati din segmentul de varf este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport realizat de firma de consultanta imobiliara…

- Casa din Los Angeles dupa care suspina toata lumea. Iata cat costa Pe Netflix a debutat recent cel mai nou serial/reality show, intitulat „Selling Sunset”. Se bucura deja de un mare succes, iar primul episod a prezentat o superba casa din Los Angeles dupa care suspina toata lumea, fara doar si poate!…

- Vice Media a acceptat sa achite 1,8 milioane de dolari catre 675 de fosti angajati pentru a pune punct unui proces in care era acuzata ca in mod constant a platit cu mult mai putin femeile decat barbatii, potrivit Variety, scrie news.ro.Solutionarea procesului a fost prezentata spre aprobare…

- Cum arata Kylie Jenner nemachiata? Kylie Jenner conduce un adevarat imperiu al produselor cosmetice, fapt ce i-a adus de curand titulatura de cea mai tanara miliardara prin forte proprii. Cum a ajuns Kylie Jenner miliardara la 21 de ani Iata insa ca pasiunea ei pentru machiaj nu o impiedica pe sora…

- Starleta de televiziune Kylie Jenner este cea mai tanara miliardara, potrivit noii liste Forbes, in care Jeff Bezos, fondatorul Amazon, ramane cel mai bogat om din lume, scrie news.ro.Membra familiei Kardashian in varsta de 21 de ani a facut avere din compania de cosmetice Kylie Cosmetics,…

- Forbes a publicat, marți, clasamentului anual al celor mai bogați oameni din lume. Topul miliardarilor a suferit unele modificari, dar la varf nu exista mari surpize. Ion Tiriac, singurul roman inclus in acest top a urcat aproape 50 de locuri. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, ramane cel mai bogat am al…

- Membra familiei Kardashian in varsta de 21 de ani a facut avere din compania de cosmetice Kylie Cosmetics, pe care a infiintat-o in urma cu trei ani si care a generat in ultimul an venituri din vanzari de 360 de milioane de dolari. Jenner a depasit pragul de 1 miliard de dolari mai devreme decat Mark…

- In ultimii trei ani, compania lui Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, a avut stocuri exclusiv in magazinele online, dar și in cateva shop-uri pop-up. Dar dupa ce a semnat un contract exclusiv de distribuție cu retailer-ul Ulta, Kylie Cosmetics iși vinde rujurile, in valoare de 29 de dolari, in cele peste…