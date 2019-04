Stiri pe aceeasi tema

- Brigada 15 Mecanizata ,,Podu Inalt” se alatura și in acest an proiectului ,,Armata – O Școala Altfel”, desfașurat de Ministerul Apararii Naționale in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. In acest context, in aceasta saptamana, așteptam in vizita peste 1000 de elevi, atat din municipiul Iași,…

- In anul in care Ateneul din Iași a primit recunoașterea naționala, regizorul Ovidiu Lazar pregatește iubitorilor de teatru o noua premiera! „O scrisoare pierduta”, scrisa in anul 1884 de celebrul și iubitul dramaturg roman Ion Luca Caragiale este o piesa inspirata din realitatea secolului al XIX-lea,…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce cadavrul unei femei a fost gasit langa o cladire dezafectata, in cartierul Copou din municipiul Iasi, dupa cateva saptamani de la externarea acesteia din spital, po...

- Ateneul din Iasi organizeaza pentru acest weekend, in parteneriat cu alte institutii din Iasi, o ampla activitate de ecologizare a partiei de schi din Copou. Campania de ecologizare poarta numele de „Partia de Cultura", fiind organizata in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Directia Silvica…

- Autoritațile de la Brașov au decis sa inchida o partie de schi din Poiana Brașov. Este vorba despe partea inferioara a partiei Lupului. Masura a fost luata din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ploaie și vreme calda, și pentru a conserva stratul de zapada. Autoritațile au luat…

- Catalin Moroșanu și-a surprins colegii de la Ferma, cu o marturisire emoționata despre soția lui, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de 17 ani. Cei doi au impreuna o fetița in varsta de 8 ani. „ Avem 17 ani de relație. Va dați seama? O viața de om. Avem o fetița de 8 ani. A facut…

- Comunitatile iesene au atras aproape 12 milioane euro in cadrul liniei de finantare „Leader". Componenta a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), axa „Leader" este unica intrucat propune o abordare „de jos in sus": proiectele sunt selectate de la nivel local. In judetul Iasi, doar trei unitati…

- Dupa succesul spectacolului "Macelaria lui Iov", cunoscutul si apreciatul regizor Radu Afrim se intoarce la Iasi, unde pune in scena spectacolul "Dansul Delhi", un text al dramaturgului Ivan Viripaev.