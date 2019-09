Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, senatorul Ilie Nita a precizat ca se alatura grupului PSD. El a demisionat din ALDE. Citeste si: Calin Popescu Tariceanu a demisionat de la sefia Senatului: Nu m-am cramponat de aceasta functie Calin Popescu Tariceanu si-a dat demisia de la sefia Senatului. Presedintele…

- Mutari intre PSD si ALDE in Senat. Senatorii Nicolae Marin si Vasile Ilea au anuntat luni, in plenul Senatului, ca au demisionat din PSD si s-au afiliat grupului ALDE. De asemenea, senatorul Ilie Nita a precizat ca se alatura grupului PSD. El a demisionat din ALDE. In prezent, potrivit lui…

- Trei senatori Pro Romania au anunțat luni in plenul Senatului ca vor activa ca independenti afiliati grupului ALDE: Adrian Tutuianu, Marin Nicolae si Vasile Ilea. Tutuianu a zis ca se afiliaza ALDE pentru ca Pro Romania nu a reusit sa gaseasca suficienti senatori sa adere la Pro Romania si sa isi…

- In ALDE s-a stabilit ca miniștrii formațiunii vor demisiona din Guvern. Miniștrii ALDE iși vor da demisia maine, spun surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO.Demisiile trebuie anunțate public, prezentate in scris premierului și devin irevocabile dupa 15 zile de la data depunerii. Citește…

- Senatorul Nicolae Marin a declarat, vineri, ca a renuntat la calitatea de membru PSD si de chestor al Senatului si va activa ca parlamentar independent. "Intr-o democratie sanatoasa, dezbaterea si...

- "Telenovela autostrazii Comarnic - Brasov continua. Noul episod este horror si in distributie o are ca principal personaj pe gospodina ratacita la Palatul Victoria. Ultima intamplare este anuntul facut de Vasilica Viorica despre faptul ca nu se mai face pe PPP ci va fi declarata de «importanta nationala…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a solicitat, marti, Guvernului sa se angajeze in fata institutiilor europene ca sustine desfiintarea Sectiei Speciale, iar Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa abandoneze procesul de validare a noului sef al Sectiei. "PNL a initiat un…

- "Cu cat vom demonstra atat in plan național, dar și la nivelul deciziilor Uniunii Europene ca vom avea o cat mai mare deschidere fața de societatea civila, cu atat mai mult va exista un parteneriat solid intre guverne și cetațeni, intre cetațenii europeni, organismele și instituțiile Uniunii Europene",…