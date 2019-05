Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, efectueaza, astazi, o vizita in județul Timiș. Pentru inceput, vicepremierul a vizitat stadionul „Dan Paltinișanu” din Timișoara, unde a anunțat ca acesta va fi demolat in aceasta toamna, urmand sa se construiasca…

- Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, efectueaza, astazi, o vizita in județul Timiș. Pentru inceput, vicepremierul a vizitat stadionul „Dan Paltinișanu” din Timișoara, unde a anunțat ca acesta va fi demolat in aceasta toamna, urmand sa se construiasca…

- Vasile-Daniel Suciu, vicepremier și ministrul al Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, a mers la Stadionul „Dan Paltinișanu” insoțit de președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Ministrul a fost intampinat la sosirea in zona arenei de catre activistul Cristi Brancovan,…

- Nicolae Robu nu vrea sa renunțe in disputa cu Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, in ceea ce privește locația noii sali polivalente a Timișoarei, care ar urma sa aiba 16.000 de locuri. Va reamintim ca șeful CJ Timiș vrea ca acest obiectiv sa se realizeze pe un teren din Giroc, in timp…

- Stadionul “Dan Paltinisanu” din Timisoara, inaugurat in 1963, isi traieste ultimele clipe. Consiliul Judetean Timis, proprietara arenei, a stabilit perioada in care va incepe demolarea.

- "Am identificat toate variantele de rezerva pentru antrenamentele echipelor care vor veni la Bucuresti. EURO 2020 nu este in pericol chiar daca nu se vor indeplini termenele de constructie a stadioanelor. Ne-am obisnuit sa lucram in Romania in felul acesta. In momentul de fata vorbim de trei stadioane,…

- Celebrul artist NANA, care și-a inceput cariera ca DJ in cluburile underground de hip-hop din Germania, a declarat ca abia așteapta sa se revada cu publicul roman pentru ca: „Romanii mi-au transmis de fiecare data o super energie in toate concertele pe care le-am susținut, sunt extraordinari.…

- Devine din ce in ce mai clar ca in 2021 Timișoara va gazdui evenimentele culturale in ce sali are acum, prin mall-uri și pe strada… nu intr-o sala polivalenta moderna. Nimeni nu-și imagineaza ca o sala polivalenta ar putea fi construita in doi ani, deși s-au mai vazut minuni……