Stiri pe aceeasi tema

- „Le mulțumesc colegilor din PNL pentru ca au fost de acord cu propunerile prezentate. Propunerile pe care le-am facut corespund unui profil de leadership pe care il vedem ca este necesar in prezent in București. Am cerut increderea Biroului Executiv pentru urmatoarea echipa cu care voi lucra cot…

- Printre numele vehiculate ar fi avocatul Cristian Bacanu, Sebastian Burduja, cel al carui partid PACT a fuzionat cu PNL, Antonel Tanase, liberalul care coordoneaza comisia de specialitate a PNL pe infrastructura de transport, sau Tanase Stamule, au explicat sursele citate. Potrivit acelorași…

- Tineretul Național Liberal organizeaza maine a doua ediție a evenimentului “TNL TECH HUB -Smart Administration” , in curtea PNL - Aleea Modrogan nr. 1. La eveniment vor participa, printre alții, președintele PNL, Ludovic Orban, primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, și președintele PNL București, Violeta…

- Ludovic Orban a spus, marti, la finalul reuniunii Biroului Executiv al PNL, ca a facut propunerea pentru presedintele PNL Bucuresti, in persoana Violetei Alexandru, urmand ca, pana saptamana viitoare, impreuna cu aceasta, sa formuleze propuneri pentru presedintii organizatiilor de sectoare, iar peste…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca iși dorește ca PNL București sa fie o filiala care sa renasca, ca urmare a dezastrului de la europarlamentare. Orban considera ca Violeta Alexandru este omul potrivit pentru o redeschidere a PNL București.”Am propus-o pe Violeta Alexandru la conducerea…

- Violeta Alexandru, consilier al presedintelui PNL, a fost propusa, marti, de Ludovic Orban presedinte interimar al PNL Bucuresti, potrivit unor surse liberale. Biroul Executiv al PNL urmeaza sa voteze marti aceasta propunere. Violeta Alexandru a detinut portofoliul Ministerului…

- Ludovic Orban a propus, in ședința conducerii liberalilor de azi, ca Violeta Alexandru sa preia conducerea PNL București. Propunerile pentru șefia organizațiilor de sector urmeaza sa fie facute in perioada urmatoare de Violeta Alexandru.

- Razvan Sava, presedintele demisionar al PNL Sector 4, i-a cerut demisia lui Ludovic Orban in sedinta conducerii liberalilor, pe motiv ca liderul national ar fi „sub scorul partidului“, potrivit unor surse din PNL.