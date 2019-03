Robu risca o amenda drastica: I se cere aviz psihologic de munca la inaltime, dupa ce a taiat cablurile de Net

Seful OPC Timis, Sorin Susanu, i-a cerut primarului Nicolae Robu aviz psihologic de munca la inaltime, dupa ce edilul a taiat cablurile de internet si TV. In plus, edilul risca sa fie amendat.



"Pentru mine e halucinant ca responsabilul din partea Primariei, care a adus documentele catre noi, nu a putut sa aduca dovada ca au fost avertizati consumatorii, au si recunoscut ca nu cunosc cu exactitate pe cine au afectat. Munca la inaltime sau cu curent slab... am solicitat primarului sa aduca documentele legale: aviz pentru munca la inaltime si aviz psihologic pentru munca la inaltime.



…