Un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului si a ramas cu rotile in sus. Accidentul s-a petrecut marti dimineata, pe soseaua Timisoara - Arad...

Comercializarea martisoarelor, felicitarilor si a altor miniaturi reprezentative in Timisoara va fi permisa in perioada 24 februarie - 1 martie.

Polițiștii locali au continuat sa acționeze pentru depistarea șoferilor care patrund cu autovehiculele de mare tonaj in arii interzise din Timișoara...

O masina s-a rasturnat, miercuri, la orele amiezii, pe drumul national ce leaga municipiile Timisoara si Arad.

Cinci oameni pe zi au murit pe sosele anul trecut. Si a fost al treilea an la rand in care a crescut numarul celor care pier in accidente rutiere.

Un cartier din Timisoara va avea, in curand, o infatisare cu totul schimbata. Este vorba de o zona unde primarul Nicolae Robu spune ca a intalnit o mizerie de nedescris.

O adiere de vant in Timișoara poate duce la consecințe grave. De pe cladiri cade tencuiala, cablurile care atarna prin tot orașul ajung pe trotuare sau pe carosabil ...

Violenta in scoliile din Romania a ajuns un fenomen ingrijorator. Fara paznici, cu profesori care nu au nici o legatura cu aceasta meserie, dar si cu elevi scapati de sub control, numarul cazurilor de agresiune in unitatile de invatamant e tot mai mare. S-a ajuns atat de departe incat parintii vin la…

Strada, in Timișoara, a devenit un loc mult prea periculos. Un copil de doar 12 ani a fost atacat pe strada, in Timișoara, de trei tineri care l-au lovit și i-au luat bunurile. Talharia a avut loc in 30 ianuarie, iar minorul a ramas fara telefonul mobil și un hoverboard. Cadre ale Biroului investigații…

Polițiștii de frontiera timișeni au organizat, zilele trecute, impreuna cu colegii din cadrul secțiilor 1 și 4 de poliție din Timișoara, mai multe acțiuni pe linia combaterii migrației ilegale. Oamenii legii au descoperit in Timișoara 15 cetațeni irakieni (14 barbați și o femeie), cu varste cuprinse…

Alocarile guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locala pentru obiectivele necesare comunitații din Valcani sunt importante și vor schimba standardul de viața ale locuitorilor de aici. Astfel, prin prima lista, s-au primit de catre administrație 7,1 milioane de lei pentru asfaltari de…

Soferii a nu mai putin de 40 de autoturisme au fost implicati intr-un scandal, in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, pe strazile din Timisoara. Totul ar fi inceput din zona Complexului Studentesc, unde cativa taximetristi s-au incaierat cu soferi de la Uber. In incercarea de a-si face dreptate, taximetristii…

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița- I.T.P.F. Timișoara au depistat in zona de competenta 32 de cetateni din Irak, care au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Joi dimineata, in jurul orei…

Iubitorii de cladiri și ansambluri arhitecturale din vremurile de altadata gasesc nu doar la Timișoara imobile pe care sa le admire; și in localitațile județului Timiș pot fi vazute case trainice, mai mici, mai mari, dupa cum a fost bugetul proprietarului, dar care impresioneaza și azi prin soliditate…

Timișoara va avea sigur o fantana cu jocuri de lumini și apa, pe modelul Dubai, chiar daca nu așa de mare. Va avea și gradene și va face valva printre turiști. E promisiunea facuta din nou de primarul Nicolae Robu, care admite totuși ca nu e foarte mulțumit de amplasamentul din Parcul Rozelor.

O femeie care se afla intr-o ambulanța impreuna cu copilul sau in varsta de un an a avut parte de un incident mai puțin obișnuit. In timp ce se indrepta spre un spital din Timișoara, venind dinspre Ghiroda, mașina salvarii a fost lovita de un autoturism, al carui șofer nu a fost suficient de atent.…

ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la o tentativa de suicid (prin aruncare de la inalțime), pe Calea Aradului, Caminul Facultații de Agronomie, Timișoara. La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, o autoscara mecanica, o autosanitara SMURD, 3 ofițeri și 10 subofițeri.…

"Primarul Falca incearca sa isi mascheze incompetenta aruncand vina pe altii, acuzand factorul politic pentru pierderea banilor. USR Arad a demonstrat ca nu este asa, alocarea bugetara este transparenta si tine cont de performanta primarilor, nu de partid. Spre deosebire de Arad, municipiile Oradea…

Un barbat care a jefuit un apartament din Timișoara a fost prins de cadre ale Biroului de investigații criminale. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a intrat, in noaptea de 12 spre 13 noiembrie 2017, intr-o locuința din Timișoara, dupa ce a forțat un geam. El a furat mai multe bijuterii, ceasuri de mana…

Un motociclist baut a provocat, vineri, un accident rutier in zona Pieței Iosefin, barbatul fiind chiar propria sa victima. Motociclistul, in varsta de 53 de ani, se deplasa pe strada I. Vacarescu, iar in sensul giratoriu din Piața Iosefin nu a acordat prioritate de trecere izbindu-se de un autoturism…

Este din Pischia si inca de mic copil a cutreierat, impreuna cu bunicul sau, padurea din apropierea comunei. Atunci, afirma Dorin Belejan, s-a indragostit iremediabil de codru. Dupa ce a absolvit Liceul Silvic din Timisoara, banateanul s-a intors acasa si a devenit silvicultor. Se ingrijeste de bunul…

Bazarul de pe Brancoveanu intrase oarecum in traditia Timisoarei, fiind, la un moment dat, un obiectiv important al turismului de shopping. Indesoebi in zilele de sambata, lumea se inghesuia sa vada ce mai e prin bazar, preturile rezonabile fiind o ispita pentru o buna parte a timisorenilor aflati in…

Comunitatea #Rezist organizeaza, sambata, o "intalnire de lucru" in Piata Universitatii, pentru a pune la cale mega-protestul anuntat pentru 20 ianuarie, cand romani din toate colturile tarii si-au anuntat intentia de a veni la Bucuresti pentru a demonstra impotriva masacrarii Legilor Justitiei de catre…

Polițiștii Secției 4 Timișoara au reținut un barbat de 39 de ani, depistat la scurt timp dupa ce ar fi incercat sa fure trei autoturisme dintr-un garaj al unei societați comerciale. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timiș. La data de 02 ianuarie…

O comuna aflata la peste 60 de kilometri departare de capitala Banatului rivalizeaza, in privința prețurilor caselor, cu localitațile de langa Timișoara. O casa noua in Victor Vlad Delamarina costa circa 110.000 de euro, iar una veche, aflata in centrul comunei, ajunge la 65.000 de euro. Prețul este…

In comuna Pischia inca mai sunt multe de facut, cu toate ca lumea rurala s-a modernizat. Majoritatea localnicilor, a celor care nu sunt pensionari, muncesc in agricultura sau fac naveta la Timisoara sau la Giarmata, la firmele de pe raza celor doua localitati. O alta parte din populatia activa e plecata…

Cercetatorii de la Centrul OncoGen din Timișoara cauta, sub coordonarea unui austriac, un vaccin contra alergiei la ambrozie. Aceasta afecteaza din ce in ce mai mulți timișoreni, care au de tras luni bune din an din cauza acestei plante extrem de raspandite. Mai dureaza, dar primii pași au fost facuți,…

Judetul Timis va avea o noua maternitate, care va rivaliza cu clinicile occidentale. Aceasta va fi amplasata in perimetrul Spitalului Judetean, langa Casa Austria si va fi realizata din fonduri europene, in baza programului transfrontalier Romania-Ungaria, cu o valoare de 12 milioane de euro. Dupa ce…

Timișorenii profita din plin de aceste zile cu temperaturi ridicate, astfel ca centrul urbei s-a animat ca primavara. Numerosi oameni au ieșit la plimbare, bucurandu-se de razele soarelui. Artiștii stradali și-au realizat numerele, casuțele din cadrul Targului de Craciun au porțile larg deschise, iar…

O companie din Timisoara continua sa isi arate eficienta economica, obtinand si in acest an primul loc in Topul National al Firmelor, realizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, pe baza indicatorilor financiari. Societatea se mentine pe prima pozitie in acest clasament inca din anul 2014,…

Zilele trecute, masina primarului Nicolae Robu a fost surprinsa intrand pe liniile de tramvai, pentru a depasi o coloana de vehicule. Era, ce-i drept, o stire de presa, care insa a luat o amploare fantastica, de a-i fi crezut ca s-a anuntat ridicarea vizelor pentru SUA. Retelele de socializare au explodat,…

Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

Planuri mari pentru 2018. Anul viitor ar trebui sa inceapa lucrarile la cele doua poduri anunțate, la pasajele Solventul și Piața Consiliul Europei, stadion, bazine de inot. Nu vor fi uitate fantana muzicala din Parcul Botanic, complexurile sportive din cartiere și reabilitarea Operei. Nicolae Robu…

Un accident grav de circulatie s-a produs, in urma cu putin timp, in Timisoara, in zona sensului giratoriu de pe Michelangelo. Echipaje de politie, salvare si descarcerare intervin chiar in aceste momente. Vom reveni cu informatii si imagini! Imagine de arhiva

O timișoreanca in varsta de 35 de ani a disparut de la domiciliu, fiind cautata de polițiști și de familie. Sofia Loredana Pascuta, sotia politicianului Adrian Pascusa, in prezent sef la IMM Timis, a plecat de la reședința sa din Timișoara, in 12 decembrie, iar de atunci nu s-a mai intors acasa. Femeia…

In ultima vreme, s-a lansat idea construirii unor constructii de tip container, care sa suplineasca lipsa spatiilor din invatamant. Se sustine ca aceste obiective sunt usor de realizat, se ridica in timp scurt si au marele avantaj ca ar asigura desfasurarea orelor de curs doar in cursul diminetii, fara…

Un taximetrist din Timișoara a reușit sa puna o pata pe obrazul intregii bresle, ce nu poate fi scoasa cu nici o soluție. Barbatul a fost solicitat de un brancardier de la Spitalul CFR pentru a duce acasa o femeie in varsta de 82 de ani, ce fusese externata. Nu se știe ce s-a intamplat exact in taximetru,…

Șeful

- Timisul primește aproximativ 150 de milioane de lei din Programul National de Dezvoltare Locala, banii fiind alocati pentru zece proiecte pe infrastructura rutiera. Pe lista sunt si doua drumuri extrem de importante pentru Timisoara: cel spre Mosnita Noua si cel spre aeroport.

- Viceprimarul Dan Diaconu se va afla miercuri (6.12), la Bucuresti, pentru semnarea contractului de finantare, prin Programul National de Dezvoltare Locala-PNDL 2, pentru amenajarea strazii Profesor Mircea Neamtu. Valoarea totala necesara pentru acest obiectiv de investitii este de 633.350,73 lei, TVA…

- Primarul municipiului Timișoara se cearta cu jurnaliștii pe Facebook. Edilul s-a enervat dupa ce in presa au aparut mai multe articole in care se preciza ca primarul alege sa implementeze doar proiectele care primesc like-uri pe rețelele de socializare. Totul a inceput tot de la o postare a edilului…

- Administrațiile publice locale timișene au pe agenda investiționala proprie obiective mai mari sau mai mici, dar de interes pentru cetațeni. Nu intotdeauna, insa, chiar daca exista banii alocați in acest scop, realizarea acestora este lina și fara poticneli. Astfel, primaria din Foeni a achiziționat…

- Timiseanca Eminelia Ormenisan a renuntat la un post de conducere intr-o companie multinationala in favoarea unei pasiuni. In urma cu cativa ani, ea a mostenit casa parinteasca din comuna Cheveresu Mare. Un timp a tinut-o inchisa, pana cand intr-o zi fiul ei din Suedia a sunat-o si a intrebat-o ce mai…

- Barcelona continua sa lucreze la transferul jucatorului celor de la Liverpool, Coutinho. In vara cele doua formații nu au reușit sa ajunga la o ințelegere, insa echipa lui Ernesto Valverde pregatește o oferta absolut fabuloasa pentru "cormorani".

- Polițiștii locali au intensificat in aceasta perioada, premergatoare sarbatorilor de iarna, acțiunile desfașurate in piețele agro-alimentare din Timișoara. In ultimele doua saptamani, au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale in valoare de 9.300 de lei vanzatorilor cu diverse produse care au…

- Cinci migranți care iși gasisera adapost langa un garaj de pe strada Bucovina au fost descoperiți de polițiștii locali timișoreni. Pentru ca persoanele pareau suspecte, oamenii legii le-au legitimat descoperind ca provin din Irak. Migranții nu știu limba romana, insa le-au spus polițiștilor, in engleza,…

- Polițiștii timișeni sunt in alerta dupa ce trei minore au disparut de la domiciliu. In cazul a doua dintre ele, care au disparut dintr-un centru rezidențial din Giarmata, dispariția a fost anunțata dupa… noua zile. Giorgiana Nicoleta Cozaciuc, de 16 ani, a plecat din centru, in 15 noiembrie, iar de…

- O comuna din Timis este beneficiara unei investiții finanțate din surse guvernamentale pentru reabilitarea și modernizarea rețelei de alimentare cu apa. Prin prima lista, cea din 2015, a Programului Național de Dezvoltare Locala, au fost alocați peste 10,5 milioane de lei in acest scop. Conform viceprimarului…

- Modificarile codului fiscal au provocat un adevarat „tsunami” in randul unei parti a alesilor locali. Nicolae Bitea, liderul grupului consilierilor judeteni ai PNL Timis, este convins ca noua fiscalizare va afecta multe investitii, in conditiile in care o mare parte din sumele care reprezentau venituri…