Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a felicitat marti, pe pagina sa de facebook, "fenomenul USR-PLUS", alianta fiind, potrivit datelor partiale ale Biroului Electoral Central, castigatoare a alegerilor europarlamentare din marile municipii si din Capitala, inclusiv in Timisoara. "Timisoara, Clujul,…

- Primarul Nicolae Robu a inaugurat multe la viața lui. Neobosit cum il știm, fanatic al muncii și nu numai al muncii, edilul cu plete s-a urcat pe vaporaș sa inaugureze cursa de vaporașe pe canalul Bega navigabil. A taiat panglica la pasaje, piste de biciclete, la intersecții, semafoare, sensuri giratorii,…

- Campania „40 de zile pentru viața” a inceput in 6 martie și dureaza 40 de zile. Zilnic, intre orele 7 și 19, sunt in fața Maternitații Odobescu voluntari, reprezentanți ai societații civile. Aceștia, cu pancarte in mana, participa la „o manifestare tacuta, cu un mesaj pro-viața, pentru conștientizarea…

- „Ii urez bun venit, in echipa Partidului Romania Unita, domnului General in rezerva Corneliu Dobrițoiu! Fost ministru al apararii naționale, domnul Corneliu Dobrițoiu a ales sa se alature PRU datorita convingerile sale naționaliste și din dragoste de neam și țara! Sunt convins ca, din…

- * Primarul Nicolae Robu a anuntat, miercuri, ca peste 2.000 de angajati vor lucra sub sigla companiei suedeze de telecomunicatii Ericsson, care va prelua doua fabrici de la firma germana Kathrein, din Timisoara. "(...) Doua mii de angajati vor lucra sub sigla Ericsson in cele doua fabrici preluate…