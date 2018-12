Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu este foc și para pe jurnaliștii din Timișoara care și-au permis sa scrie ca a mers la un chef in seara in care orașul era acoperit de nameți. Primarul Timișoarei a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca ziariștii care au facut asta sunt niște „imbecili”…

- Nicolae Robu a avut, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, o noua ieșire nervoasa la adresa jurnalistului PRESSALERT.ro Dragoș Boța. De data aceasta, primarul Timișoarei a inceput sa il atace pe jurnalist din senin, in momentul in care edilul vorbea despre cum ar trebui guvernul…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca, si cel al Timisoarei, Nicolae Robu, au comentat declaratia Comisarului european Corina Cretu, potrivit careia Alianta Vestului nu poate accesa direct fonduri structurale si de investitii europene in programul 2014-2020.

- Potrivit ministrului Sanatatii Sorina Pintea, Spitalul Regional Cluj va fi construit de catre Guvern, cu fonduri europene, si nu de catre autoritatile judetene. Pintea mai spune ca suma oferita de Uniunea Europeana nu va fi suficienta, aceasta reprezentand mai putin de o patrime din costul acestora.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a facut, astazi, o noua declarație halucinanta, cand a fost intrebat de demolarea porții de intrare in oraș de pe Calea Aradului, azi noapte, de catre angajații Colterm. Robu a confirmat faptul ca lucrarile s-au efectuat fara a exista o autorizație de demolare și acontinuat…

- Masura radicala propusa, astazi, de Nicolae Robu, pentru a soluționa conflictul izbucnit intre cei peste 60 de angajați ai Filarmonicii Banatul, aflati in greva generala, si directorul Ioan Garboni. Primarul Timișoarei a declarat ca daca va fi nevoie ii va da afara atat pe salariații nemulțumiți, care…

- Primaria Suceava incearca sa obțina o finanțare din fonduri europene pentru digitalizarea administrației. Proiectul are o valoare de aproape 2,5 milioane de lei, iar contribuția municipalitații va fi de 2%. Primarul Ion Lungu a spus ca proiectul prevede retro-digitalizarea documentelor din arhiva și…