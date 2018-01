Robu, la un nou moment liric: canta la chitara de ziua lui Mihai Eminescu / AUDIO

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul britanic Paul Brummell a transmis un mesaj video cu ocazia Zilei Culturii Nationale si a recitat poezia "Lacul", chiar langa lacul de la Ipotesti, care l-a inspirat pe poetul Mihai Eminescu.

- De Ziua Culturii Naționale primarul Timișoarei a decis sa il omagieze pe Mihaie Eminescu intr-un stil aparte. El a postat pe pagina sa de Facebook o inregistrare in care interpreteaza, acompaniat de chitara, una din poeziile poetului național.

- Astazi se implinesc 168 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. De asemenea, de 8 ani, pe 15 ianuarie, romanii celebreaza Ziua Culturii Naționale. Pe data de 7 decembrie 2010, s-a stabilit in baza Legii 238 / 2010 ca 15 ianuarie sa fie Ziua Culturii Naționale. Aceasta reprezinta…

- "Sarbatorim astazi Ziua Culturii Nationale, un moment prielnic pentru a reflecta asupra contributiei constante pe care cultura o are in dezvoltarea statului si a fiecaruia dintre noi in parte. De-a lungul veacurilor, cultura a unit oamenii si a dat contur identitatii nationale. Ea ne-a ajutat sa…

- "Sarbatorim astazi Ziua Culturii Naționale, un moment prielnic pentru a reflecta asupra contribuției constante pe care cultura o are in dezvoltarea statului și a fiecaruia dintre noi in parte. De-a lungul veacurilor, cultura a unit oamenii și a dat contur identitații naționale. Ea ne-a ajutat…

- Astazi se celebreaza Ziua Culturii Nationale. Ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu, 15 ianuarie, a fost declarata Ziua Culturii Naționale la inițiativa Academiei Romane. Propunerea a aparținut acad. Eugen Simion, Președintele Sectiei de Filologie și Literatura și fost ...

- `Maine nu e numai despre crize politice, rezolvate sau amanate cu aerul ca nimic n-a avut loc. In fiecare an, pe 15 ianuarie ne amintim de Mihai Eminescu și aniversam Ziua Culturii Naționale. Cu alte cuvinte, legiuitorul a intenționat sa ne transmita ideea ca doreste ca efigia culturala naționala,…

- Pentru romani, data de 15 ianuarie are profunde semnificatii: este ziua de nastere a lui Mihai Eminescu 15 ianuarie 1850 15 iunie 1889 si, implicit, Ziua Culturii Nationale, sarbatoare instituita prin Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010. La Constanta, tomitanii care iubesc poezia si simt... romaneste…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata luni in Capitala printr-o serie de manifestari – simpozioane, lansari de carte, concerte si slujbe de pomenire, la implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu. * Academia Romana va organiza luni, de la ora 10,00, simpozionul „Cultura…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata luni in Capitala printr-o serie de manifestari - simpozioane, lansari de carte, concerte si slujbe de pomenire, la implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu. * Academia Romana va organiza luni, de la ora 10,00, simpozionul…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata in tara prin diferite manifestari. *** ARGES Un eveniment dedicat implinirii a 168 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu va fi organizat luni, cu incepere de la ora 11,00, in amfiteatrul Muzeului Judetean Arges din Pitesti. Participantii…

- In 15 ianuarie este Ziua Culturii Naționale și Ziua lui Mihai Eminescu. ”ONG-uri de stanga”, SCANDAL la Guvern ”Am organizat in doua randuri, și-n 2015, și-n 2017, Ziua Culturii Naționale la Ateneul Roman. Este o zi in care Ministerul Culturii, Institutul Cultural Roman, Academia Romana,…

- Florin Ravașila este ultimul sosit in echipa de consilieri personali ai primarului Timișoarei. In trecut a mai fost consilier județean PDL, consilier al lui Alin Popoviciu și a candidat pe locul patru pe lista pentru Senat a PNL Timiș la alegerile din 2016. Deși a fost numit consilier…

- Biblioteca Judeteana, Primaria si Consiliul local, Centrul Cultural “Ion Vinea”, dar si Cenaclul Literar “Luceafarul” sunt institutiile care organizeaza, in acest an, manifestari dedicate Zilei Culturii Nationale, la Giurgiu. Reprezentantii Primariei anunta, pe pagina oficiala, programul acestor manifestari:…

- Ziua Culturii Naționale este sarbatorita si la Alba Iulia, printr-un program pregatit de Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” si Consiliul Județean Alba. Luni, 15 ianuarie 2018, printr-o serie de manifestari cultural-artistice se va omagia personalitatea marelui poet Mihai Eminescu.

- Colegiul Național „Andrei Mureșanu” va celebra luni prima zi de școala – 15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale și totodata ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, printr-o serie de evenimente inedite. Despre ce este vorba:

- Muzeul National al Literaturii Romane Iasi va sarbatori Ziua Culturii Nationale la muzeele „Mihai Eminescu" si „Vasile Pogor", deschise special luni, 15 ianuarie 2018. Cu incepere de la ora 14:00, la Muzeul „Mihai Eminescu" se va desfasura evenimentul „Cum l-am cunoscut pe Eminescu", cu poetul Emil…

- Mai mulți funcționari publici din Primaria Timișoara vor incasa salarii mai mici incepand cu luna februarie a acestui an, in urma unei decizii luate de catre primarul Nicolae Robu. Unii angajați de la Direcția de Urbanism sunt pedepsiți de primarul Timișoarei pentru ca s-au mișcat prea greu la aplicarea…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare organizeaza in data de 15 ianuarie 2018 o serie de manifestari culturale sub genericul „Ziua Culturii Naționale”. va prezentam programul manifestarilor de la Satu Mare: -ora 10:00 – depunere de coroane și jerbe de flori…

- Inaugurat cu fast, in plina campanie electorala, in prezenta lui Nicolae Robu, primarul Timisoarei, bazinul de inot de la Scoala Gimnaziala nr.30 nu este nici acum functional, dupa mai bine de un an si jumatate. La nici o zi de la deschidere, nivelul apei a inceput sa scada. In mare graba – pentru ca…

- Pentru o asemenea intalnire insa, primarul Timișoarei pare sa aiba nevoie de un sondaj. Edilul ii intreaba pe prietenii de pe Facebook daca sunt de acord cu o serie de discuții. Mai mult, le propune tinerilor sa se intalneasca de trei ori pe an. „Dragi tineri din companii, institute…

- Timișoara pierde aproximativ 33 de milioane de euro in urma reducerii cotei impozitului pe venit. Pentru ca modificarile facute de Guvernul Romaniei sa nu afecteze planurile primariei pe anul viitor, primarul Nicolae Robu e hotarat sa ia un credit. „Nu aș vrea sa renunț deocamdata la niciuna…

- Plangerea impotriva primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a fost depusa marți de catre Tudor-Virgil Bastea la Inspectoratul Judetean de Politie Timis. Timisoreanul ii informeaza pe oamenii legii ca exista o fotografie in care este surprins Nicolae Robu circuland cu masina de serviciu la intersectia Aleii…

- Nicolae Robu a raspuns ca poate circula ”in regim de urgenta”. Fotografii de pe rețelele sociale au ajuns in presa. In imagini, este mașina de serviciu a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, care depașește, pe linia de tramvai, mașinile care stateau in coloana la semafor. La volan…

- Suporterii echipei de fotbal ASU Poli Timisoara, echipa care joaca in liga a doua de fotbal, au pornit, sambata seara, intr-un mars devenit traditional, in memoria eroilor martiri ai Timisoarei, care au cazut sub gloante in timpul evenimentelor din Decembrie 1989. Ei au strigat lozinci din timpul…

- Zeci de membri ai asociatiilor de revolutionari au fost prezenti la sedinta festiva a Consiliului Local, care a avut loc, sambata, la Primaria Timisoara. Sedinta a inceput cu intonarea Imnului National, apoi a fost tinut un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai I al Romaniei, precum si a…

- Premierii și miniștrii vin și pleaca de la putere. O droaie au trecut și prin vizita pe la Timișoara, daca e sa ne gandim doar la ultimii 28 de ani, pentru ca inainte aveau misiunea specifica de a goli camarile banațenilor sau de a impușca „vandalii” și „derbedeii”. Oricum i-am numi și din orice partid…

- Unele dintre cele șapte cinematografe primite de primarie de la RADEF au deja destinație, a decis primarul Nicolae Robu. Un spațiu va deveni sediul Casei Studenților, deși aceasta instituție nu se afla in subordinea primariei, iar altul va ajunge in grija „oamenilor de cinema ai Timișoarei”, care ar…

- Popa a facut show dupa meciul cu CFR: ”Ofițerul nostru și-a uitat bicicleta in gara”, ”Ori au fost alții prea deștepți, ori noi prea proști” și ”Spectatorii s-au speriat” Antrenorul lui ACS Poli Timișoara, Ionuț Popa, a facut declarații savuroase dupa meciul cu CFR Cluj. Partida a fost caștigata de…

- Cupola de lumini va reveni in centrul Timișoarei, pentru al treilea an consecutive. Deși inițial aceasta nu a fost programata sa infrumusețeze Piața Victoriei, primarul Nicolae Robu a facut presiuni sa fie repusa in funcțiune.

- Cupola de lumini din centrul orașului va fi montata din nou la finele acestei saptamani. Este anunțul facut de primarul Nicolae Robu pentru toți cei care s-au intrebat unde este cupola care a devenit deja tradiționala și in alte orașe, precum Sibiul. „Acea cupola dadea farmec, nu o avem noi, o au deja…

- Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” are nevoie urgenta de lucrari de reabilitare. Cladirea situata in centrul Timisoarei a ajuns intr-o stare avansata de degradare. Tencuiala se desprinde de pe peretii exteriori, fiind un adevarat pericol atat pentru elevi, cat si pentru pietoni. In iernile trecute,…

- Dupa ce intentia sa de a construi o fantana cu jocuri de lumini in Parcul Botanic a starnit revolta in randul mai multor timisoreni care au facut chiar și o petiție impotriva obiectivului care ar urma sa coste 4 milioane de euro, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, lanseaza un apel pe Facebook. Acesta…

- Variantele puse la dispoziția calatorilor RATT sunt „foarte bun”, „bun”, „prost”, „foarte prost”, „nu-l folosesc, deci nu ma pot pronunța”. Aceleași variante sunt postate și la intrebarile cu privire la fiecare mijloc de transport in comun, edilul-șef dorind sa știe cum circula, in opinia…

- Pe lista cu sfaturitori ai lui Nicolae Robu ii regasim pe Dorel Borza, fost senator PDL, care coordoneaza societațile comerciale și RATT, Ionut Nasleu, fost senator PRM, care are in grija Corpul de control și antifrauda, biroul de audit și asigura relația cu Poliția Locala, Florin Ravasila, fost consilier…

- Au si liberalii un „stat paralel” al lor Congresul Ligii Alesilor Locali (LAL) ai PNL de la Cluj le-a oferit liberalilor prilejul sa atace o autoritate a statului cu acuzatii similare celor pe care PSD le arunca la adresa DNA si a asa-zisului stat paralel Daca au existat, printre vorbitori, primari…

- Pregatirile pentru deschiderea Pasajului Popa Sapca sunt pe ultima suta de metri. Asta sustine primarul Timisoarei, Nicolae Robu, care spune ca lucrarile sunt in grafic si ca in curand traficul prin zona centrala a Timisoarei va deveni si mai lejer. Soferii vor circula pe sase benzi prin subpasajul…

- Amenintarile primarului Timisoarei, Nicolae Robu, la adresa guvernului Tudose au dat roade. Dupa ce edilul din urbea de pe Bega a promis ca va merge pana la Comisia Europeana pentru a debloca problema circulatiei vaporaselor, guvernul PSD a inceput procedura de infiintare a administratiei caii navigabile,…

- In ședința Consiliului Local Timișoara (CLT) de maine 21.11.2017, consilierul local Grigore Grigoroiu va introduce un proiect de HCL prin care cere reducerea libertaților și atribuțiilor Consiliului Local, in favoarea supremației sporite pentru șefu’ lui de partid – primarul Nicolae Robu – care, deși…

- Cel dintai eveniment de anvergura care va deschide ciclul de manifestari aparținand de Capitala Culturala Europeana 2021 a fost prezentat luni de Nicolae Robu, primarul Timișoarei, Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara 2021, Chris Torch, director artistic, Ionuț Suciu, producator…

- Prima intalnire a trupei de djent/modern progressive metal Days of Confusion cu publicul oradean va avea loc miercuri, 15 noiembrie, la Moszkva. Si asta se datoreaza faptului ca au pus Oradea pe lista oraselor ce fac parte din turneul de lansare al albumului de debut „Yin & out”.…

- Mesaj victorios postat de primarul Timisoarei si liderul PNL Timis pe Facebook, dupa ce candidatul formatiunii si-a adjudecat fotoliul de edil–sef al comunitatii. „Lectie aspra pentru PSD Checea! PNL castiga detasat! Felicitari Florin Florea, noul Primar al comunei Checea! Felicitari PNL Checea! Felicitari…

- Seful de la ACS Poli Timisoara nu e stabilit si nici nu se stabileste prin redactii de ziare, avertizeaza primarul Timisoarei, Nicolae Robu. Edilul avertizeaza ca el este responsabil pentru 90% din finantarea clubului.

- Robu a spus, vineri, ca s-a saturat sa vada bulevarde intregi din Timișoara lasate in intuneric de Enel in fiecare seara. El „crede” ca municipalitatea va da in judecata compania, dar nu este sigur, pentru ca inca nu a cerut o parere de la juriștii primariei. „Vreau sa-mi exprim indignarea…

- Moment deosebit petrecut de Sfantul Dumitru la o aruncatura de baț de municipiul reședința de județ. Fostul șef al Poliției Rutiere, Dumitru Zmau este cel care a facut posibil ca județul Botoșani sa aiba statuile poetului nepereche și a femeii pe care a iubit-o.

- Primaria condusa de primatul cu nume de sluga a inceput sa sparga strazi proaspat asfaltate sau cu asfalt in perfecta stare, precum Aleea FC Ripensia sau Splaiul T. Vladimirescu, ca sa schimbe bordurile. Asta in timp ce copacii rupți de furtuna de acum o luna inca zac necurațați in parcul Copiilor,…

- Ziua Armatei a fost sarbatorita și la Timișoara! Parade militare, ceremonii de avansare in grad și o slujba religioasa oficiata de mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan! La ceremonie au participat oficialitați locale și județene, precum primarul Timișoarei, Nicolae Robu, președintele Consiliului…

- Reprezentantul unui grup de șoferi ne-a scris pe adresa redacției, acuzand ca radarele de viteza instalate in oraș inca nu arata corect vitezele autoturismelor. „Cu toate ca atat de multa lume a sesizat prin diverse canale faptul ca radarele din Timișoara indica incorect vitezele,…

- Niciun metru patrat de teren neamenajat, ca spațiu verde, trotuar, șosea sau loc de parcare. Asta promite, pentru 2018, primarul Nicolae Robu, pentru locuitorii a doua cartiere din Timișoara. Ceilalți vor putea sa vada aici cum vor arata, candva, și zonele lor.

- Consilierii locali au adoptat, marți, creșterea prețului gigacaloriei, in condițiile in care a crescut și prețul gazului. Potrivit proiectului de hotarare, prețul de producție al gigacaloriei crește de la 374,26 lei/Gcal, suma ce include TVA, la 398,49 lei/Gcal, inclusiv TVA. Daca la inceputul…