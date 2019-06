Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu continua sa susțina ca nu este responsabil de ceea ce fac angajații din cadrul Primariei Timișoara. De altfel, edilul-șef nu se arata deloc mulțumit de modul de lucru al unora dintre cei care lucreaza in cadrul instituției, iar astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara,…

- DNA investigheaza și autorizațiile de construire pe care Primaria Timișoara le-a emis pentru vilele pe care le ridica copiii lui Nicolae Robu. Va reamintim ca, ieri, au venit la primarie anchetatorii anticorupție pentru a cere mai multe autorizații de construire și certificate de urbanism. autorizațiile…

- Potrivit lui Nicolae Robu, lucrarile la cele doua poduri aflate in șantiere pentru extindere avanseaza. Podul Dragalina a fost inchis de tot circulației in 6 mai și ar trebui sa fie redeschis in toamna, in 31 august sau 1 septembrie. Daca totul merge bine. „La Podul Dragalina au fost finalizate…

- Aproximativ 2.000 de coșuri noi de gunoi vor fi montate, in perioada urmatoare, pe strazile din Timișoara. Nicolae Robu a declarat ca acestea vor fi cumparate de operatorul de salubritate stradala, conform contractului incheiat cu reprezentanții municipalitații. “S-au facut progrese uriașe in privința…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, redeschide din nou discuțiile despre mașinile inmatriculate in alte județe care ocupa locurile de parcare din oraș. Va reamintim ca, anul trecut, in luna mai, Robu a susținut ca ”vom stabili cum imparțim locurile dintr-o astfel de parcare catre cetațenii care locuiesc…

- Nicolae Robu a lansat un nou sondaj pe pagina sa de Facebook. De data aceasta, primarul Timișoarei s-a aratat deranjat de mirosul insuportabil pe care l-a simțit, aseara, in zona Soarelui, astfel ca le solicit internauților sa bifeze cele doua variante ale sondajului: „Va susținem! Ofensiva” sau „Sa…

- Nicolae Robu a anunțat ca reprezentanții Primariei Timișoara au reușit sa depuna proiectul privind modernizarea Caii Bogdaneștilor, in speranța ca vor primi bani europeni. Edilul a anunțat ca valoarea proiectului se ridica la o suma uriașa, aproape 150 de milioane de lei, din care finanțarea eligibila…

- O parte din zona centrala a Timișoarei a ramas, luni seara, fara Internet și semnal la televiziune sau telefonie dupa ce reprezentanții Primariei, in frunte cu Nicolae Robu, vicepreședinte PNL, au taiat mai multe cabluri care atarnau pe stalpi, nemulțumiți ca proprietarii lor nu le-au mutat in subteran.Operațiunea…