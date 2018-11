Robu, decizie fără precedent. Ce face cu asistații social Nicolae Robu pune la munca asistații social. Primarul Timișoarei a pus "gand rau" oamenilor care nu au scutire de la medic și traiersc din ajutoare de la stat și a decis sa ii foloseasca atat la spații verzi, cat și la curațenia orașului pe care il administreaza. „Dorim sa ii punem la munca pe asistații sociali. Eu am avut tot timpul o atitudine tipica de dreapta. Dar nu cred ca trebuie calificata astfel, ci o atitudine sanatoasa. Sa nu incurajez lenea, nemunca, parazitismul. Asistența sociala trebuie sa existe intr-o societate sanatoasa, dar ea trebuie sa aiba in vedere persoane aflate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

