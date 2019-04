Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii spun ca tot mai mulți copii se pierd de parinți in aglomerația din zona centrala. Ultimul caz: o fetița de 10 ani din Arad, care a disparut de langa mama ei. S-a intamplat duminica, la ora 15, mama fiind cea care a anunțat dispariția la dispeceratul Poliției Locale Timișoara. „In…

- Agenții locali in civil trimiși de primarul Nicolae Robu sa-i prinda pe cei care arunca gunoaie pe jos in centrul Timișoarei stau cu ochii și pe bicicliști sau pe cei care se plimba cu rolele ori alte mijloace de locomoție interzise in centrul orașului. „Odata cu incalzirea vremii au aparut…

- Polițiștii locali aradeni, cu atribuții privind circulația pe drumurile publice, au intreprins mai multe acțiuni de constatare și sancționare a conducatorilor auto care au imobilizat voluntar autovehiculele pe loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilitați. In decursul unei luni, au fost prinși…

- Timișoara continua sa fie raiul cerșetorilor. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, de la inceputul anului și pana in prezent au fost identificate 173 de persoane care fac parte din categoria oamenilor strazii și a cerșetorilor. Numarul este doar cu 12 mai mic fața de aceeași perioada…

- Poliția Locala a verificat, sambata noapte, mai multe cluburi din Centrul Vechi al Capitalei, in urma acțiunii fiind aplicate, pentru nereguli, amenzi in valoare de 48.000 de lei. Un caz special a fost cel al unui club care funcționa cu energie electrica de la un generator parcat in strada, scrie…

- Strazile din zona unitaților de invațamant sunt blocate zilnic de parinții care isi duc copiii la scoala cu masinile personale, oprind in strada minute in șir, blocand astfel traficul rutier. Mai mult decat atat, soferii care transporta elevii pana in poarta scolilor staționeaza fara sa le pese ca exista…

- Ca urmare a acțiunii desfașurate de catre polițiștii locali in luna februarie pentru luarea masurilor care se impun impotriva proprietarilor/conducatorilor autoturismelor oprite și staționate neregulamentar in zona de acțiune a indicatorului “Oprirea Interzisa”, sau in intersecție, pe zone verzi, alei…

- Campania celor de la Poliția Locala Timișoara și STPT a fost demarata inca de marți in mijloacele de transport in comun din oraș. Calatorii vor viziona, in timpul curselor, un slide-show informativ realizat de cei de la Poliția Locala. Acesta conține sfaturi despre cum pot evita sa le cada…