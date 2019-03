Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, l-a atacat, astazi, pe senatorul USR Timiș, Nicu Falcoi care a susținut ca primarul este „cancerul PNL Timiș” și a „vandut județul PSD-ului” dupa ce i-a atacat pe useriști. „Cine a declarat așa ceva inseamna ca este de un nivel mental groaznic de jos, adica chiar…

- „Colegii si eu am analizat cu atentie si avantajele, si dezavantajele de ordin politic mai larg. Noi, ca partid, ratiunea noastra de a fi a fost aceea de a reprezenta valorile si principiile liberale in Romania. Mersul pe o lista comuna face ca acest aspect sa se estompeze si exista o anumita diluare…

- Reacție imediata a lui Calin Dobra, dupa ce primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a acuzat Consiliul Județean Timiș de incompetența pentru cele 230 de milioane de lei necheltuite din buget, excedent bugetar. Președintele CJ Timiș spune ca edilul Timișoarei este ultimul care ar trebui arate cu degetul catre…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, sustine ca partidul din care face parte are toate sansele sa castige alegerile europarlamentare din primavara, daca se va mobiliza si nu va "gresi" la intocmirea listelor. "In opinia mea, PNL are toate sansele sa castige alegerile europarlamentare.…

- Se anunța dezastru la europarlamentare pentru PNL - O spune chiar unul din cei mai mari lideri ai formațiunii și primarul unuia din cele mai importante orașe din țara.Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, spune ca liberalii nu au ”o locomotiva”, un lider care sa aiba in sondaje peste scorul…

- Nicolae Robu continua sa se laude, din SUA, cu realizarile sale in primii șase ani de mandat. Edilul susține, pe Facebook, ca ar fi investit 174 de milioane de lei in innoirea parcului de mijloace de transport in comun public al Timișoarei, enumerand chiar și cele 50 de troleibuze și 30 de autobuze…

- Nicolae Robu a avut, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, o noua ieșire nervoasa la adresa jurnalistului PRESSALERT.ro Dragoș Boța. De data aceasta, primarul Timișoarei a inceput sa il atace pe jurnalist din senin, in momentul in care edilul vorbea despre cum ar trebui guvernul…

- USR Timisoara il acuza pe edilul Nicolae Robu ca dezinformeaza cetatenii in privinta responsabilitatii pe care Primaria municipiului o are vizavi de salubritatea localitatii, orasul fiind "plin de deseuri", informeaza Agerpres.Rodica Militaru, membru in Biroul Local al USR Timisoara, afirma,…