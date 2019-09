Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, președintele PNL Timiș, a anunțat ca dupa ce partidul sau va ajunge la putere vor urma schimbari pe criterii politice in instituțiile descentralizate din județ. Acesta s-a aratat deranjat de faptul ca ”in zona de sud aseara, pe la miezul nopții, cand am ajuns acasa, am simțit din nou mirosul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca vor fi facute anumite schimbari la proiectul prin care vrea sa introduca taxa auto in Capitala. "In urma publicarii adresei de email [email protected] si prin faptul ca proiectul Oxigen pentru…

- Premierul Maia Sandu considera ca a fost o eroare ca judecatorii Curtii Constitutionale (CCM) au fost numiti pe criterii politice. Prim-ministra crede ca ar fi cazul ca noul presedinte al CCM, socialistul Vladimir Turcan, sa „faca un pas in intampinarea societatii” si sa-si dea demisia din functie,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nu scapa nicio saptamana pentru a inșira obsesiv pe Facebook titlurile și funcțiile deținute și pentru a se lauda cu realizarile sale de-a lungul carierei. ”Pt ca prea am fost prezentați ca acționand “de-a valma”, vreau sa va reamintesc, ca schimbarile multiple in…

- Nicolae Robu a avut o prima reacție cu privire la intenția E.on de a intrerupe furnizarea gazului catre Colterm, din cauza datoriilor prea mari. Dupa ce nu a dorit sa ofere un punct de vedere legat de acest subiect toata ziua, neraspunzand la telefon sau mesaje, primarul Timișoarei a scris, aseara,…

- In conferința de presa de vineri, Robu a prezentat o simulare realizata de arhitecți a felului in care va arata Filarmonica Banatul dupa renovare. Ajutat de consilierul Catalin Iapa, aflat la taste, primarul Timișoarei s-a declarat extrem de mulțumit de proiect. „Am primit imagini foarte frumoase…

- Primarul Timișoarei a confirmat, ieri, dezvaluirile PRESSALERT.ro despre ședința convocata cu angajații Direcției de Urbanism, dupa ce au aparut informații despre ilegalitațile comise in autorizarea vilelor copiilor sai. Nicolae Robu a susținut ca, la un moment dat, va face și o ancheta interna. Va…

