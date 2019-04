Robu: Alegerile se câştigă cu multă muncă, nu certându-ne între noi "Aceste alegeri nu se castiga certandu-ne intre noi, ci cu multa munca si cu o imagine publica de partid serios, care nu se iroseste in dispute interne. Energiile trebuie sa le folosim pentru binele public, nicidecum pentru lupte intre noi", a afirmat Nicolae Robu, intr-o conferinta de presa. Raspunzand intrebarilor presei locale despre absenta a peste douazeci de primari de la lansarea candidatilor PNL la europarlamentare, care a avut loc la sfarsitul saptamanii la Timisoara, Nicolae Robu a explicat ca el nu are de dus lupte interne cu absolut nimeni, ci ca lupta zilnic cu PSD, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

