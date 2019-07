Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora facut de Catalin Iapa, consilierul local al primarului Timișoarei. In timp ce Nicolae Robu vorbea, astazi, in cadrul conferinței de presa de la primarie despre stadiul lucrarilor la cele doua poduri din zona Iosefin, Iapa a scris pe pagina sa de Facebook ca Brantner, noul operator…

- Nicolae Robu a mers, astazi, in vizita la șantierul Podului Dragalina, pentru a vedea care este stadiul lucrarilor. Primarul Timișoarei inca spera ca atat Podul Dragalina, cat și Podul Eroilor s-ar putea deschide in luna septembrie, daca nu va mai ploua la fel ca pana saptamana trecuta. „Așa cum v-am…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, președinte al organizației PNL Timis, afirma duminica, într-o postare pe Facebook, ca susține „fara ezitare” scutirea de impozit pe venitul IT-stilor, aceasta fiind o masura „categoric benefica, aducând României beneficii mult mai…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, duminica, ca sustine scutirea de impozit pe venitul IT-stilor, aceasta fiind o masura prin care tinerii in domeniu pot ramane in tara, aducand Romaniei beneficii extrafinanciare, transmite Agerpres. Declarația lui Robu vine dupa ce Ludovic Orban, președintele…

- Mandrie mare pentru primarul Timisoarei. Robu anunta o premiera nationala… edilitara, dupa ce orasul va avea primul cartier fara garaje din tara, desigur, vorbim despre Soarelui. Nicolae Robu se lauda pe Facebook cu un nou succes. Cartierul sau drag, Soarelui, va fi locul unei premiere nationale! „In…

- Mircea Draghici este acuzat ca, in calitate de trezorier al PSD, si-ar fi platit o vila in nordul Capitalei cu bani primiți de partid ca subvenție de la stat. Cladirea a costat 380.000 de euro! Mircea Draghici a postat, in premiera, pe pagina sa de Facebook, imagini cu vila cumparata cu banii de la…

- Asociația Pro Infrastructura a realizat cateva fotografii cu drona, cu șantierul centurii Bacaului. Se pot observa viitorii stalpi ai podului peste Bistrița, a caror fundație este betonata. De asemenea, se lucreaza și la pasajul peste calea ferata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

