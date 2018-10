Roboții vor putea înlocui oamenii în meseriile de risc La summitul mondial al roboților, expoziție deschisa la Tokyo, pana duminica, roboții ne arata ca pot face cu succes munca fizica sau munca in condiții periculoase in locul omului. Scopul summitului de la Tokyo este promovarea unei lumi in care roboții și oamenii traiesc și muncesc impreuna, cu succes Un droid prietenos saluta vizitatorii la summitul mondial al robotilor, controlat de la distanța de un exponant, prin intermediul caștii pe care o poarta! Totodata, la „intalnirea” roboților se afla și roboți creați sa faca munca grea și periculoasa in locul oamenilor. Poate sa iși creeze singur… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

