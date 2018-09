Robotii vor prelua mai mult de jumatate din munca oamenilor pana in 2025. Va fi si rau, si bine

Stiri pe aceeasi tema

- Rata mare de fluctuație a angajaților este una dintre principalele probleme cu care se confrunta companiile din Romania. Numarul mare de locuri de munca disponibile in piața, dar și creșterea așteptarilor pe care le au candidații de la un job au dus la o scadere dramatica a timpului mediu petrecut de…

- Mai mult de jumatate dintre romani fac cumparaturi online, in general de pe telefonul personal, in cursul orelor de program, timpul alocat, in medie, in acest sens fiind de o ora si jumatate, potrivit unui sondaj realizat de BestJobs. Astfel, aproape 6 din 10 angajaţi români admit că…

- Derby ul rundei a sasea a Ligii 1 se joaca duminica, 26 august, la Ovidiu, de la ora 21.00: FC Viitorul FCSB Inaintea partidei de ieri, care a deschis etapa, Concordia Chiajna Astra Giurgiu, FCSB ocupa locul doi, cu zece puncte, in vreme ce FC Viitorul se afla pe trei, cu sapte puncte, astfel ca partida…

- Cei doi salariati ai Complexului Energetic Oltenia arsi in urma unui accident grav de munca au fost supusi pana acum mai multor interventii chirurgicale. Unul dintre cei doi a fost operat de patru ori, iar altul de doua ori. Cei ...

- Romania a inceput sa importe forța de munca din țarile asiatice pentru turism, industrie, construcții și agricultura, arata un studiu publicat luni de compania de consultanța in resurse umane Smartree, portrivit Mediafax. „Primele inițiative in sensul recrutarii de forța de munca din afara…

- Cota unica pentru impozitul pe venit era promovata de experții economici din tara noastra inca din 2007. Specialiștii de la "Expert-Grup", de exemplu, au scris ca aceasta va combate munca la negru, iar cei de la IDIS "Viitorul" chiar propuneau introducerea cotei

- O companie din Noua Zeelanda intentioneaza sa implementeze permanent programul de munca de patru zile, dupa ce experimentul de opt saptamani in care angajatii au avut program redus, dar au fost platiti integral, s-a dovedit un succes, informeaza miercuri DPA, scrie Digi24.ro.

- Sancțiuni majore pentru doua cariere miniere ale Complexului Energetic Oltenia. In urma unor controale efectuate zilele trecute, inspectorii din cadrul ITM Gorj au depistat nereguli majore in ceea ce privește securitatea și sanatatea in munca. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca au constatat…