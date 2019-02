Robotii sunt viitorul? Hotelul care a angajat sute de roboti ii concediaza acum in masa

Lantul hotelier japonez Henn na, din personalul caruia fac parte sute de roboti, a decis sa-si concedieze mai mult de jumatate dintre "angajatii" non-umani, ca urmare a numeroaselor plangeri venite din partea clientilor.



Hotelul Henn na, al carui nume se traduce prin "ciudat", a fost deschis in Nagasaki in 2015, fiind considerat primul hotel din lume cu roboti pe post de personal, motiv pentru care a intrat si in Cartea Recordurilor. La momentul inaugurarii, hotelul, in care esti intampinat la receptie de un dinozaur-robot si de un umanoid, avea in jur de 80 de roboti, iar in perioada…