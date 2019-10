Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a lansat un fond de investitii in valoare de 35 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea robotilor capabili sa ofere sprijin si servicii de ingrijire pentru batrani in contextul imbatranirii populatiei. Potrivit estimarilor, pana in anul 2040 una din sapte persoane…

- In contextul imbatranirii populatiei si a provocarii reprezentata de ingrijirea unui numar mai mare de persoane varstnice, Guvernul Marii Britanii a anuntat sambata ca robotii conceputi pentru a oferi astfel de servicii ar putea fi solutia pentru asistenta sociala suplimentara, relateaza Xinhua. Guvernul…

- ”Franta este pregatita. Ea este pregatita din martie. Ea este si mai pregatita azi. Aceste teste o arata”, a declarat ministrul in portul Ouistreham unde, potrivit Guvernului, camioanele de pe un feribot au fost debarcate si controlate, joi, ca si cum ar fi avut loc un Brexit dur.Ouistreham…

- Avocatul Toni Neacsu, fost judecator, afirma ca activitatea Guvernului nu este blocata de demisia ministrilor ALDE. Neacsu aproba principiul enuntat de Adrian Nastase, dar si ideea continuitatii functionarii institutiilor, vehiculata vineri de Tudorel Toader. Avocatul aminteste si ca Guvernul nu…

- "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata controlul asupra legilor noastre in ziua Brexit", a afirma premierul britanic pe Twitter. Anuntul privind abrogarea Actului de aderare este "un pas istoric" in revenirea puterii legisltive de la Bruxelles in Marea Britanie,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, conform Mediafax."Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata…

- Patru candidați, din cei 12, vor fi propuși Guvernului pentru a alege doi judecatori la Curtea Constituționala. Este vorba despre Liuba Șova, Eduard Serbenco, Vladimir Grosu și Nicolae Roșca. Anunțul a fost facut noaptea, la ora 1 și 15 minute.