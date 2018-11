Roboții îți pot fura locul de muncă. Situație alarmantă Potrivit unui raport publicat marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), un muncitor obisnuit din Slovacia, tara cu cea mai mare productie auto pe cap de locuitor din lume, se confrunta cu o probabilitate de 62% pentru ca locul sau de munca sa fie automatizat "in viitorul apropiat". In acest raport, care a comparat 11 state emergente cu economii dezvoltate, BERD sustine ca muncitorii din Lituania se confrunta cu un risc putin mai mic decat cei din Slovacia, avand probabilitate de 57% ca locurile lor de munca sa fie automatizate. In cazul muncitorilor din Estonia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

