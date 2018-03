Stiri pe aceeasi tema

- Este un proces normal, prin care companii din țari mai dezvoltate au trecut deja și care ia amploarea și la noi. Totuși, fața de alte țari, angajatorul tinde sa evite discuțiile pe acest subiect, atat in ceea ce privește relația directa cu angajatul cat și in ceea ce privește relația instituționala,…

- Mii de romani angajați in asigurari simt deja, pe pielea lor, efectele "concurenței" cu soft-urile și echipamentele specializate. Este un proces normal, prin care companii din țari mai dezvoltate au trecut deja și care ia amploarea și la noi. Totuși, fața de alte țari, angajatorul tinde sa evite discuțiile…

- Intr-un climat tot mai accentuat al automatizarii liniilor de producție, romanii devin colegi de serviciu cu roboții. Roboții colaborativi sau coboții vor fi colegii aceia tacuți, cu braț de fier, care vor face muncile repetitive și plistisitoare. Nu se cearta, nu vor mariri de salariu și nu fac greva,…

- Doar un job din zece poate fi complet automatizat, spune producatorul de roboti colaborativi Universal Robots, in contextul in care se discuta tot mai mult de faptul ca robotii vor lasa oamenii fara locuri de munca. Pentru restul de personal robotii doar vor usura munca sau va fi nevoie de recalificari.…

- Autoritatile locale din Motru se gandesc cum sa convinga tinerii sa se intoarca acasa. Nu e o noutate ca tot mai multi pleaca peste hotare sa-si caute un trai mai bun. Forta de munca este imbatranita, iar pe oameni ii &i...

- Un angajat al carierei de calcar Bistrita (comuna Costesti) a murit in urma unui accident de munca produs sambata dimineata, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Victima este un barbat de 54 de ani, din Costesti, care lucra ...

- Un raport Euostat, publicat vineri, arata ca aproape unul din zece angajatii europeni traieste la limita saraciei, iar situatia cea mai grava este în România.Astfel, raportul urmateste datele din 2016 si arata ca riscul de saracie este aproape dublu în cazul persoanelor…

- Prin implementarea masurilor active din Programul de ocupare, in anul 2017, Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca a contribuit la incadrarea in munca a 52.313 tineri sub 25 de ani, din care 26.043 tineri NEETs. In anul 2017, prin intermediul AJOFM Tulcea au fost incadrati in munca 418 tineri…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca

- In prima luna a anului 2018, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor și centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca si reprezentantii Sindicatului Liber 'Navalistul' s-au intalnit in cursul zilei de astazi, 9 martie 2018, la sediul Ministerului Economiei, la invitatia ministrului pentru a schimba informatii referitoare la stadiul negocierilor privind transferul pachetului majoritar…

- Senatorii din Comisia pentru munca, familie si protectie sociala au adoptat raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Astfel, in conditiile in care un beneficiar de ajutor social refuza un loc de munca acestuia…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), transmite Reuters. În ultimul trimestru din 2017, existau 1,18 milioane locuri de muncă neocupate la…

- Fermierii din Cornwall, Marea Britanie, testeaza un robot - dezvoltat cu fonduri europene - care poate culege conopida de pe camp. Robotul functioneaza intocmai ca o mana umana, care apuca leguma si decide daca este gata pentru recoltare, scrie Daily Mail. Robotul GummiArm va fi raspunsul la criza…

- Exista un intreg sistem de propaganda care incearca sa induca ideea ca de vina pentru situația țarii sunt beneficiarii venitului minim garantat. Nu e zi in care sa nu auzi sau sa nu vezi pe rețelele sociale aceeași și aceeași poveste cu unii care refuza sa munceasca deși primesc bani „gratis” de la…

- ”Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel de propunere. Este un impact sustenabil. Se poate suporta la nivelul bugetului de stat. Impactul este undeva la 200 milioane lei”, a declarat Eugen Teodorovici. Orice propunere care poate fi susținuta din buget…

- Buzaul ramane fara forta de munca tanara, iar cauzele sunt multiple. Pe de o parte, ele tin de situatia economica care nu permite acordarea unor salarii care sa tina pasul macar cu media pe tara. Pe de alta parte, salariile mici ii determina pe tineri sa caute un loc de munca in orasele unde au […]…

- Grupul ALDE susține propunerea legislativa pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in sensul ca ”la munca egala sa fi remunerare egala intre femei și barbați”. Anunțul a fost facut de deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Baișanu. ”Grupul…

- „Rezultatele guvernarii PSD – ALDE incep sa fie simțite de tot mai mulți romani, iar statistica nu minte și ne arata ca, in ciuda bețelor puse in roata din partea opoziției, in ciuda dorinței unora de a nu implementa programul de guvernare, rezultatele noastre sunt din ce in ce mai bune. Romania are…

- Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor mehedinteni ca, in perioadele de frig extrem, sunt obligati sa le asigure angajatilor ceai cald, echipament de protectie si spatii incalzite pentru refacerea capacitatii de termogenerare.

- Poet, bibliograf si publicist constantean, Ion Faiter va implini, luna aceasta, 82 de ani de existenta, o viata tumultoasa in care a fost, pe rand, invatator, profesor, documentarist, inspector in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, bibliograf principal si apoi director al Bibliotecii…

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti un raport de respingere propunerii legislative apartinand USR prin care pensiile speciale, exceptand cele militare si ale magistratilor, se abroga, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, pe pagina sa de Facebook.

- In Argeș, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt disponibile 284 de locuri de munca. Foarte puține, daca comparam cu numarul șomerilor inregistrați la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș – 10.411 persoane la sfarșitul lunii ianuarie. Din…

- Transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat nu este decat o crestere brutala a fiscalitatii pe forta de munca, iar Guvernul refuza sa vada adevarata problema, respectiv OUG 79/2017, cea care a lansat haosul in sistemul fiscal si in cel de securitate sociala, sustin reprezentantii…

- Chiar daca acum ai un job stabil, bine platit, pe masura calificarilor si aptitudinilor tale, nu astepta sa iesi la pensie de la acest loc de munca. Cum piata fortei de munca este una intr-o continua schimbare, fiind...

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au descoperit, ieri, pe un santier din cartierul Bicaz, din municipiul Targu Jiu, unde sunt construite locuinte pentru dezvoltatorul imobiliar Narcis Ciocazanu, cinci angajati care munceau fara forme legale.

- Cinci muncitori ce prestau munca fara a avea incheiate forme legale de angajare pentru un angajator ce efectueaza lucrari de constructii la un dezvoltator imobiliar din municipiul Targu-Jiu, au fost descoperiti, in aceasta dimineata, de catre inspectorii de munca cu ...

- Un apel la 112 a anunțat luni in jurul orei 13:30 faptul ca un barbat a cazut de la etajul trei al unui bloc. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD. Paramedici sosiți la fața locului au constata faptul ca este vorba de un barbat de 29 de ani care executa lucrari de […]

- Paul Constantinescu, titularul din partea Federației Energetica in Comisia de Negociere a Contractului Colectiv de Munca, totodata lider de sindicat la Cariera Husnicioara, a fost acuzat de colegii sai din Gorj de tradare! Acuzele i s-au adresat lui Constantinescu in plenul Consiliului Federal,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.819 locuri de munca, în data de 16 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Timiș, Sibiu,…

- Telenovela olteneasca de la Ford Craiova pare a se apropia de un final fericit, așa cum ii sta bine oricarei astfel de producții cinematografice. Astazi, șeful de sindicat, Maria Manea a anunțat ca „s-a hotarat semnarea Contractului Colectiv de Munca 2018 – 2019”.

- Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au declarat ca, in cazul in care persoanele care beneficiaza de venit minim garantat nu presteaza lucrarile pentru municipalitate, li se vor sista ajutorul financiar. „Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul de hotarare privind Planul de actiuni…

- Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza un loc de munca, conform Mediafax.ro.

- Cate 32.000 de euro pentru finanțarea a 43 de planuri de afaceri. 36 de luni și o valoare totala de 10.389.546,37 lei. Este proiectul SUCCES+, derulat de Camera de Comerț și Industrie Neamț, in parteneriat cu Innova Project Consulting, și finanțat prin POCU 2014-2020, axa corespunzatoare obiectivului…

- Un accident rutier, in care un șofer a intrat cu mașina intr-un pom din dreptul unei stații de autobuz, a avut in zona Academiei Navale “Mircea cel Batran” Constanța. Nu au fost victime, dar reacția șoferului, aflat intr-o stare euforica, i-a amuzat pe polițiști și cadrele medicale.

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.251 locuri de munca, in data de 6 Februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 6.816,…

- Programul de actiuni al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi este unul unic in Romania deoarece are prevazut printre altele un punct cu totul special pentru diminuarea somajului, potrivit informatiilor de pe site-ul oficial al agentiei – calarasi.accesibilitateajofm.ro.…

- Criza din domeniul ocuparii forței de munca in Occident a fost analizata științific. Concluzia a surprins pe mulți: nu este necesar sa lucram in lumea moderna, pentru ca este lipsit de orice sens și chiar daunator. Aceasta idee este paradoxala doar la prima vedere, deoarece are dovezi convingatoare…

- Familia din Iași care primește ajutoare de aproape 1.000 de euro beneficiaza, pe langa bani, și de produse alimentare. Soții din Pașcani spun ca au 10 copii și spun ca nu au din ce-i crește pentru ca nu au gasit locuri de munca. Familia lui Strugurel Stanescu (47 de ani) incaseaza in fiecare luna 992…

- Roboții vor lua locurile de munca ale personalului necalificat din Romania atunci cand salariile vor ajunge la 1.000 de euro pe luna, a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, Iulian Stanciu, directorul general al eMag, cel mai mare retailer online din Romania, și proprietarul lanțului de magazine…

- Dezvoltare profesionala: nu este intotdeauna clar la ce sa te concentrezi. Ar trebui sa te duci la un bootcamp de codificare? Sa investiți intr-un curs de marketing in social media? Sa participați la un curs de comunicare? Ce ar trebui sa faceți pentru a va ajuta sa excelați la actualul loc de munca…

- Deputatul Varujan Pambuccian susține (pe Facebook) ca, in urmatorii zece ani, dezvoltarea asumata și accelerata a științei și tehnologiei va produce, inevitabil, o schimbare esențiala a speciei umane. De asemenea, reprezentantul armenilor in Parlament avertizeaza ca rezultatele mai mult decat pozitive…