Robot dedicat chirurgiei spinale de aproximativ un milion de uro!

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" din Constanta, a avut loc o conferinta, in preambulul unui eveniment dedicat lumii teatrului si in special poeziei. La conferinta de presa s a vorbit despre Concursul National de Poezie "Harababuriada", organizat de centru in…

- Anul 2018 va aduce, intre 17 si 21 octombrie, la Iasi, o noua editie a Conferintei de Neurostiinte "Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu Iasi" cu titulatura TRECUT, PREZENT SI VIITOR ȊN NEUROSTIINTE IN ANUL CENTENAR 2018! Organizatorii acestui eveniment, Colegiul Medicilor…

- Marți, 25 septembrie 2018, la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca s-a desfașurat conferința de presa prilejuita de lansarea campaniei medicale de informare și conștientizare sociala „Respiram speranța”. Organizat in cadrul Lunii mondiale a Fibrozei Pulmonare…

- Manifestarea se doreste a fi una de referinta, acoperind o gama diversa a activitatilor din domeniul medical si neurochirurgical. Astfel, pe parcursul manifestarii medicale, vor fi prezentate lucrari stiintifice adresate medicilor de diferite specialitati medicale, medici rezidenti, neurochirurgi, neurologi,…

- Vicepreședintele PMP Doru Coliu a solicitat, luni, demisia de urgența a ministrului de Interne, Carmen Dan, acuzand-o pe aceasta ca a comandat acțiunile represive și violente la protestele din 10 august, fapt pentru care se afla "sub incidența Codului Penal"."Conferința de presa susținuta…

- Ora exacta in neurochirurgia din Romania se da de la Iași. O spune chiar managerul Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, prof. dr. Lucian Eva, care de zece ani este la carma unitații medicale unde anual ajung 25.000 de oameni in stare grava, iar alți 14.000 in internare continua unde…

- Muzeul Arta Lemnului din Campulung Moldovenesc va fi modernizat și reabilitat in totalitate printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Conferința de lansare a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul Arta Lemnului” a avut loc la sediul acestei instituții, in prezența primarului din…

- In ultimele saptamani Buzaul a devenit unul dintre judetele cu cel mai mare numar de cazuri diagnosticate cu RUJEOLA. Cum una dintre masurile de baza impotriva dezvoltarii virusilor este imunizarea dar si pastrarea unor conditii de igiena obligatorii,