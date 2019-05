ROBOR-ul, înlocuit. Daniel Zamfir: Puțină rușinică, după toate jignirile, aveți? ROBOR-ul a fost inlocuit cu IRCC. Valoarea ROBOR la trei luni era 3,37%, iar la șase luni de 3,42%. Valoarea IRCC este de 2,36%. Deocamdata, noile valori se aplica doar creditelor noi. Politicienii propun sa fie valabil și pentru cele aproape cinci milioane de credite in curs. ”O PRIMA VICTORIE! Noul indice care va inlocui ROBOR-ul in funcție de care se vor calcula ratele romanilor cu credite in lei a scazut cu 1%! Poate ca acum nu e semnificativ, dar e corect ,e transparent! Și pentru ca e transparent și nu mai poate suna Cinteza de la BNR sa amenințe, sunt sigur ca pe termen mediu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a publicat indicatorul care va inlocui ROBOR in creditele romanilor și in funcție de care se vor calcula dobanzile la imprumuturile noi in lei. Numit indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), acesta se calculeaza ca medie aritmetica a dobanzilor…

- Senatorul Daniel Zamfir a avut o prima reacție, joi, pe Facebook, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ca indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, este 2,36%.…

- Noul indicator care a inlocuit ROBOR pentru creditele noi s-ar putea aplica si creditelor aflate in derulare, dupa ce comisiile economica si de buget din Senat au votat un amendament in acest sens. Urmeaza ca proiectul sa fie discutat in Senat, ca prima camera sesizata, iar apoi va ajunge…

- Daniel Zamfir a afirmat ca dupa ce Florin Cițu și Nicolae Cinteza nu s-au prezentat, din nou, la audierile Comisiei de ancheta, s-a luat decizia ca aceștia sa nu mai fie invitați. Totodata, Zamfir susține ca va prezenta motivul adevarat pentru care cei doi nu s-au prezentat la audieri.…

- Intr-un mesaj publicat pe pagina sa oficiala de Facebook, senatorul ALDE vine cu primele concluzii trase dupa audierea de astazi a presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Iata mesajul transmis de catre Daniel Zamfir: "Astazi, președintele Consiliului Concurenței, audiat la…

- "De maine incepem sa ne lamurim in legatura cu ROBOR-ul! Incepand cu ora 14.00, la Comisia economica a Senatului, incep audierile in legatura cu modul in care a fost inchisa singura investigație a Consiliului Concurenței privind manipularea ROBOR-ului. Maine incepem cu președintele Consiliului…

- Indicele ROBOR la trei luni, care este indicatorul folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele in lei, a urcat miercuri la 3,25%, cel mai mare nivel din ultimele trei luni, releva datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Luni, indicele ROBOR era 3,14%, iar marți acesta urcase la 3,19%. Indicele…