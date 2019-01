ROBOR, scandal național. Daniel Zamfir: Sunt uluit, lucrurile s-au ținut sub preș atâția ani ”In momentul acesta, oricum sunt uluit de ce constat și de faptul ca lucrurile astea s-au ținut sub preș atația ani. Eu am intrat de cateva zile in posesia acestor date. Tocmai de asta, am ieșit inainte de ziua de 29, iata, cu 10 zile inainte, pentru ca am considerat ca fiecare zi e importanta, fiecare zi in care ramane aceasta formula de calcul, pentru romani, e o povara. Am considerat și consider ca e obligația mea sa prezint datele, sa cer BNR sa schimbe formula de calcul. Pe 29, cand putem sa-l chemam pe dl Isarescu, pentru ca pana atunci e vacanța parlamentara, ca l-aș fi chemat maine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

