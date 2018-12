ROBOR, scădere. Date oficiale BNR Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, respectiv 6 decembrie 2018, indicele era 2,18% pe an. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, acesta a urcat la 3,38% pe an. ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale, a consemnat o scadere usoara pana la 3,44% pe an, iar indicele ROBOR la 12 luni a stagnat la la 3,54% pe an. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate de Banca Naționala a României, indicele ROBOR la trei luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a scazut luni pe piata interbancara cu 0,04 puncte procentuale, la 3,20% pe an.Conform…

- Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, 6 noiembrie, indicatorul era la 1,86% pe an. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a ramas neschimbat fata…

- In schimb, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare lei cu dobanda variabila, a stagnat marti la 3,53-, nivelul de luni. Indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, continua sa creasca, ajungand marti, pe piata interbancara, la 3,32% pe an, de la 3,30% pe an luni, iar de la inceputul lunii avansul este de 4,73%, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei…

- Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, 23 octombrie, indicatorul era la 1,85% pe an. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a stagnat la 3,52% pe an.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri, pe piata interbancara, la 3,10% pe an, de la 3,09% pe an, valoarea anuntata in ziua anterioara, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Conform…

- Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. Si indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut cu 0,01 puncte procentuale, la 3,36% pe an. ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platite…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti, pe piata interbancara, la 3,10% pe an, de la 3,11% pe an, valoarea anuntata in ziua anterioara, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…