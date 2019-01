Robor scade și fără banii puși în piață de BNR. E taxa pe lăcomie cauza? Tendința de scadere a putut fi observata inca din toamna anului trecut, in condițiile in care atunci BNR a injectat lichiditați substanțiale pe piața. Doar in luna noiembrie BNR a oferit in trei operațiuni repo peste 28 miliarde lei. In cea mai mare parte a lunii decembrie Robor la trei luni s-a menținut la un nivel constant. Marți guvernatorul BNR Mugur Isarescu a negat insa orice legatura intre scaderea dobanzii interbancare și introducerea de catre Guvern a unei taxe pe activele bancare, al carei nivel depinde de valorile medii ale Robor la trei și șase luni. Conform datelor BNR, o valoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

