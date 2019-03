ROBOR, nouă formulă de calcul. Miză uriașă Formula de calcul pentru indicele ROBOR ar putea fi schimbata in urma dezbaterilor dintre ministrul Finanțelor și bancherii din Romania. Dupa negcieri, oamenii care au credite la baci ar putea fi chemați la sucursale pentru a semna noi documente in care sa fie prinsa aceasta modificare. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

