Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,16%, cel mai mic nivel din ultimele sapte saptamani, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,19-, cel mai mic nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Totodata, indicele Robor la sase luni a scazut luni la 3,43-, cel mai…

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Vineri, indicele a scazut de la 3,21% la 3,20%. Luni, indicele a scazut la 3,19%, cel mai mic nivel din 18 octombrie, cand a fost 3,17%. Totodata, indicele…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a continuat sa scada, pana la 3,11%, cel mai mic nivel din 22 iunie pana in prezent, potrivit datelor publicate luni de

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,18%, cel mai mic nivel din 29 iunie pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,22%, cel mai mic nivel din 29 iunie pana in prezent, conform datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,22%, cel mai mic nivel din 29 iunie pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,22%, cel mai mic nivel din 29 iunie pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie…