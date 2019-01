ROBOR la 3 luni inregistreaza prima crestere din 2019: la cat se situeaza astazi

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila de pe piata interbancara, continua sa scada pentru pentru a 6-a sedinta consecutiva din 2019, 10 ianuarie. Aflati din materialul de mai jos...

- Principalii indici ROBOR și-au continuat marți scaderea, dar unul dintre aceștia a revenit pe creștere, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), informeaza MEDIAFAX.Indicele ROBOR la 12 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile ...

- Indicele ROBOR scade pe 4 dintre cele 8 intervale in sedinta de astazi, 3 decembrie, insa printre aceastea nu se afla si ROBOR la 3 luni, indicele in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila.

- Indicele ROBOR a avut evolutii minore in sedinta de astazi, 15 noiembrie, inregistrand cresteri pe 3 dintre cele 8 scadente, una dintre ele fiind ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila.

- Indicele ROBOR creste in sedinta de astazi, 25 octombrie, pe toate cele 8 scadente, inclusiv ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila, majorandu-se fata de sedinta anterioara.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 3,35%, de la 3,32%, nivel atins marti, urmat si de ceilalti indici, care au atins maximele ...

- Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, 23 octombrie, indicatorul era la 1,85% pe an. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a stagnat la 3,52% pe an.…

- Robor la trei luni, indicele in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a cunoscut cel mai inalt prag din 24 august pana in prezent. Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca indicele a ajuns la 3,28%, dupa ce joi era 3,17%. O creșetere semnificativa…