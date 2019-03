ROBOR la 3 luni creste in sedinta de astazi, 15 martie: la cat este cotat

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR a capatat tot mai multa importanța dupa ce Guvernul a adoptat Ordonanța 114/2018 prin care a instituit taxa pe activele bancare în funcție de evoluția indicilor ROBOR la 3 si 6 luni. Taxa se platește timestrial, în funcție de media celor doi indici pe cele trei luni anterioare.

- Indicele ROBOR a inregistrat evolutii minore pe majoritatea scadentelor in sedinta de astazi, 12 februarie. Aflati din materialul de mai jos la cat este cotat ROBOR la 3 luni, indicele in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu...

- Indicele ROBOR a crescut in sedinta de astazi, 6 februarie, pe majoritatea scadentelor, inclusiv ROBOR la 3 luni majorandu-se pentru a 3-a sedinta consecutiva. Aflati din materialul de mai jos care sunt cotatiile de astazi.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila de pe piata interbancara, scade in sedinta de astazi, 15 ianuarie. Aflati din materialul de mai jos cum a evoluat indicele ROBOR pe toate...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila de pe piata interbancara, continua sa scada pentru pentru a 6-a sedinta consecutiva din 2019, 10 ianuarie. Aflati din materialul de mai jos...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila, continua sa scada pentru a 5-a sedinta consecutiva din 2019. Aflati din materialul de mai jos cum a evoluat indicele ROBOR pe toate scadentele.

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, in sedinta de marti, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și consilierul premierului, Darius Valcov, prezinta ordonanta adoptata astazi, 21 decembrie, in ședința de Guvern, care cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare. Guvernul a adoptat in ședința de vineri mega-ordonanța de urgența care include mai multe masuri…